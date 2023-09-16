https://ria.ru/20230916/kvartira-1896664433.html

В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского

В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023

В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского

В Крыму в ближайшее время выставят на продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру Владимира Зеленского, сообщил... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:06

2023-09-16T08:06

2023-09-16T10:07

республика крым

ливадия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781512588_0:115:2912:1752_1920x0_80_0_0_e3b77ebe292aa3ad2d7c6c5741224981.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Крыму в ближайшее время выставят на продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру Владимира Зеленского, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале. Ранее депутаты крымского парламента расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также квартира семьи Зеленского в Ливадии. Ее площадь составляет порядка 100 квадратных метров. Деньги от продажи квартиры направят на нужды спецоперации. "В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма. "Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html

республика крым

ливадия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, ливадия, владимир зеленский