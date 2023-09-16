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В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023
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08:06 16.09.2023 (обновлено: 10:07 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/kvartira-1896664433.html
В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского
В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023
В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского
В Крыму в ближайшее время выставят на продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру Владимира Зеленского, сообщил... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:06
2023-09-16T10:07
республика крым
ливадия
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Крыму в ближайшее время выставят на продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру Владимира Зеленского, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале. Ранее депутаты крымского парламента расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также квартира семьи Зеленского в Ливадии. Ее площадь составляет порядка 100 квадратных метров. Деньги от продажи квартиры направят на нужды спецоперации. "В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма. "Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html
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республика крым, ливадия, владимир зеленский
Республика Крым, Ливадия, Владимир Зеленский
В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского

В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского в Ливадии

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Крыму в ближайшее время выставят на продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру Владимира Зеленского, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале.
Ранее депутаты крымского парламента расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также квартира семьи Зеленского в Ливадии. Ее площадь составляет порядка 100 квадратных метров. Деньги от продажи квартиры направят на нужды спецоперации.
"В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
По его словам, антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.
"Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам", - подчеркнул Константинов.
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