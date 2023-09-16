https://ria.ru/20230916/kupyanskoe-1896697880.html

На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ

На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:17

2023-09-16T14:17

2023-09-16T14:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение, потери украинских войск составили до 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период 9-16 сентября.Отмечается, что на купянском направлении в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.Они отразили пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20230916/taktika-1896677737.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины