https://ria.ru/20230916/kupyanskoe-1896697880.html
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:17
2023-09-16T14:17
2023-09-16T14:21
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россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение, потери украинских войск составили до 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период 9-16 сентября.Отмечается, что на купянском направлении в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.Они отразили пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20230916/taktika-1896677737.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
На Купянском направлении за неделю ликвидировали до 400 украинских военных
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение, потери украинских войск составили до 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ
", - говорится в сводке российского военного ведомства за период 9-16 сентября.
Отмечается, что на купянском направлении в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.
Они отразили пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон, подчеркнули в Минобороны.
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