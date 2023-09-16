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На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 16.09.2023 (обновлено: 14:21 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/kupyanskoe-1896697880.html
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:17
2023-09-16T14:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение, потери украинских войск составили до 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период 9-16 сентября.Отмечается, что на купянском направлении в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.Они отразили пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20230916/taktika-1896677737.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ

На Купянском направлении за неделю ликвидировали до 400 украинских военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение, потери украинских войск составили до 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период 9-16 сентября.
Отмечается, что на купянском направлении в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.
Они отразили пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон, подчеркнули в Минобороны.
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