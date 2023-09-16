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Сына наркобарона "Коротышки" экстрадируют в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2023
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03:47 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/korotyshka-1896655645.html
Сына наркобарона "Коротышки" экстрадируют в США, сообщили СМИ
Сына наркобарона "Коротышки" экстрадируют в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2023
Сына наркобарона "Коротышки" экстрадируют в США, сообщили СМИ
Сотрудники Интерпола вывезли из мексиканской тюрьмы строгого режима сына осужденного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, Овидио Гусмана, для его экстрадиции в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:47
2023-09-16T03:47
сша
синалоа
кулиакан
хоакин гусман лоэра
интерпол
в мире
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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Сотрудники Интерпола вывезли из мексиканской тюрьмы строгого режима сына осужденного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, Овидио Гусмана, для его экстрадиции в США, сообщило издание Milenio. "Сотрудники Интерпола вывезли из тюрьмы Альтиплано Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, сына Хоакина Гусмана, Эль-Чапо, чтобы передать его для экстрадиции правительству США", - говорится в материале издания со ссылкой на источники в правительства США. В начале января мексиканский суд отправил Овидио Гусмана Лопеса, задержанного на западе страны, под временный арест для последующей экстрадиции в США, где его обвиняют в организованных поставках различных наркотиков. В настоящий момент, как сообщили изданию, идут юридические процедуры для реализации экстрадиции. Местонахождение Овидио Гусмана держат в тайне, учитывая опасность, которую он представляет - на рассвете его увезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении. В ходе операции по захвату Гусмана в мексиканском штате Синалоа 5 января погибли десять служащих силовых структур, были ликвидированы 19 правонарушителей. В 2019 году задержание Гусмана привело к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакане - тогда боевики местного картеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Гусмана, однако при повторном задержании в 2023 году он был немедленно доставлен в столицу и конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано. Для поддержки местных сил в Синалоа в январе были переброшены более 3,5 тысячи военнослужащих, включая спецназ и десантников, а также около тысячи бойцов национальной гвардии.
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сша, синалоа, кулиакан, хоакин гусман лоэра, интерпол, в мире
США, Синалоа, Кулиакан, Хоакин Гусман Лоэра, Интерпол, В мире
Сына наркобарона "Коротышки" экстрадируют в США, сообщили СМИ

Milenio: сына наркобарона Коротышки Овидио Гусмана экстрадируют из Мексики в США

© AP Photo / Eduardo VerdugoНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Сотрудники Интерпола вывезли из мексиканской тюрьмы строгого режима сына осужденного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, Овидио Гусмана, для его экстрадиции в США, сообщило издание Milenio.
«
"Сотрудники Интерпола вывезли из тюрьмы Альтиплано Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, сына Хоакина Гусмана, Эль-Чапо, чтобы передать его для экстрадиции правительству США", - говорится в материале издания со ссылкой на источники в правительства США.
В начале января мексиканский суд отправил Овидио Гусмана Лопеса, задержанного на западе страны, под временный арест для последующей экстрадиции в США, где его обвиняют в организованных поставках различных наркотиков.
В настоящий момент, как сообщили изданию, идут юридические процедуры для реализации экстрадиции. Местонахождение Овидио Гусмана держат в тайне, учитывая опасность, которую он представляет - на рассвете его увезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении. В ходе операции по захвату Гусмана в мексиканском штате Синалоа 5 января погибли десять служащих силовых структур, были ликвидированы 19 правонарушителей.
В 2019 году задержание Гусмана привело к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакане - тогда боевики местного картеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Гусмана, однако при повторном задержании в 2023 году он был немедленно доставлен в столицу и конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано. Для поддержки местных сил в Синалоа в январе были переброшены более 3,5 тысячи военнослужащих, включая спецназ и десантников, а также около тысячи бойцов национальной гвардии.
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