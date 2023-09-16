https://ria.ru/20230916/kontrnastuplenie-1896745976.html

Адмирал НАТО нашел причины медленного контрнаступления ВСУ

Адмирал НАТО нашел причины медленного контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

Адмирал НАТО нашел причины медленного контрнаступления ВСУ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:55

2023-09-16T20:55

2023-09-16T21:35

украина

роб бауэр

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

норвегия

сергей шойгу

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, включая минные поля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". "Нет прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора (стран НАТО по выпуску боеприпасов. — Прим. ред.) и продвижением контрнаступления на Украине, причина того, что это занимает столько времени, <…> заключается в том, что это крайне опасно, заложено огромное количество мин", — пояснил он в ответ на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции в Норвегии, где проходит ежегодная конференция начальников генштабов стран альянса.Он также выразил опасение в связи с отстающими мощностями оборонной промышленности в странах — союзницах блока, растущими ценами и слишком медленными поставками. По мнению Бауэра, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как отметил российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896744955.html

https://ria.ru/20230915/nastuplenie-1896581897.html

https://ria.ru/20230914/nastuplenie-1896422173.html

украина

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украина, роб бауэр, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, норвегия, сергей шойгу, нато