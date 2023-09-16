https://ria.ru/20230916/kongressvumen-1896742144.html
Конгрессвумен извинилась после того, как ее вывели из театра, пишут СМИ
Конгрессвумен извинилась после того, как ее вывели из театра, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2023
Конгрессвумен извинилась после того, как ее вывели из театра, пишут СМИ
Член Палаты представителей США Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо) принесла извинения за неподобающее поведение, из-за которого ее вывели из театра... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:18
2023-09-16T20:18
2023-09-16T20:18
сша
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Член Палаты представителей США Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо) принесла извинения за неподобающее поведение, из-за которого ее вывели из театра во время мюзикла "Битлджус" в городе Денвер, пишет газета Washington Post. Ранее телеканал ABC сообщал, что инцидент произошел в минувшие выходные. По данным центра исполнительских искусств, где показывали спектакль, из зала были удалены двое лиц – сама Боберт и ее спутник – однако личности нарушителей не раскрывались. В отчете о происшествии утверждалось, что по меньшей мере один из них курил электронную сигарету, а также провоцировал неудобства для окружающих "шумом, пением и использованием мобильного телефона". "Мне действительно жаль. Хотя никакие из моих действий или слов как частного лица в тот вечер не были злонамеренными и не были направлены на то, чтобы нанести вред, в реальности они нанесли, и я сожалею об этом", - цитирует издание заявление Боберт. Как пишет газета со ссылкой на отчет о происшествии, во время того, как Боберт и ее спутника выводили из театра, она ругалась с сотрудником театра и говорила: "Ты знаешь, кто я?". Она также говорила, что "свяжется с мэром". Сама Боберт в своем заявлении подтвердила, что курила электронную сигарету, но отметила, что "искренне не помнила, что курила электронную сигарету в тот вечер", когда впервые обсуждала инцидент со своей командой, указывает газета. Ранее телеканал ABC сообщал, что позже один из помощников Боберт подтвердил факт ее выдворения из зрительного зала, однако категорически отверг обвинения в том, что та курила электронную сигарету во время представления.
https://ria.ru/20230826/kongress-1892336803.html
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РИА Новости
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сша, колорадо, денвер, лорен боберт
США, Колорадо, Денвер, Лорен Боберт
Конгрессвумен извинилась после того, как ее вывели из театра, пишут СМИ
WP: конгрессвумен Боберт принесла извинения за неподобающее поведение в театре
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Член Палаты представителей США Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо) принесла извинения за неподобающее поведение, из-за которого ее вывели из театра во время мюзикла "Битлджус" в городе Денвер, пишет газета Washington Post
.
Ранее телеканал ABC сообщал, что инцидент произошел в минувшие выходные. По данным центра исполнительских искусств, где показывали спектакль, из зала были удалены двое лиц – сама Боберт и ее спутник – однако личности нарушителей не раскрывались. В отчете о происшествии утверждалось, что по меньшей мере один из них курил электронную сигарету, а также провоцировал неудобства для окружающих "шумом, пением и использованием мобильного телефона".
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«
"Мне действительно жаль. Хотя никакие из моих действий или слов как частного лица в тот вечер не были злонамеренными и не были направлены на то, чтобы нанести вред, в реальности они нанесли, и я сожалею об этом", - цитирует издание заявление Боберт.
Как пишет газета со ссылкой на отчет о происшествии, во время того, как Боберт и ее спутника выводили из театра, она ругалась с сотрудником театра и говорила: "Ты знаешь, кто я?". Она также говорила, что "свяжется с мэром".
Сама Боберт в своем заявлении подтвердила, что курила электронную сигарету, но отметила, что "искренне не помнила, что курила электронную сигарету в тот вечер", когда впервые обсуждала инцидент со своей командой, указывает газета.
Ранее телеканал ABC сообщал, что позже один из помощников Боберт подтвердил факт ее выдворения из зрительного зала, однако категорически отверг обвинения в том, что та курила электронную сигарету во время представления.
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