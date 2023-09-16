https://ria.ru/20230916/kolumbiya-1896653456.html

Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине

Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине - РИА Новости, 16.09.2023

Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине

Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T02:38

2023-09-16T02:38

2023-09-16T05:27

украина

палестина

россия

густаво петро

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_04af74c378eab20aec51fc50d757e73b.jpg

МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции."Чем война России и Украины отличается от войны Израиля и Палестины? И откуда эта двойная мораль, предполагающая широкий единый фронт в войне против России и неучастие и саботаж возможного широкого человеческого фронта против оккупации Израилем палестинской территории, если это одно и то же? Не время ли Группе Семи обратиться к ООН и мировым державам с тем, что пришло время немедленно провести две мирные конференции? Ради блага человечества и чтобы открыть пространство для дискуссии, в которой должен участвовать весь мир", - заявил Петро, завершая свое выступление на саммите Группы 77+Китай, который проходит на Кубе, речь транслировала в социальных сетях его администрация. По словам политика, международное сообщество неспособно взять на себя ответственность за решение глобальных проблем, пока идет война, поэтому широкое участие в разрешении вооруженных конфликтов без принятия какой-либо стороны конфликта необходимо для всех.Группа 77 была создана в 1964 году развивающимися странами для достижения большего веса в дискуссиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В настоящее время блок состоит из более чем 130 стран, включая Китай. Гавана 15-16 сентября принимает у себя на правах временного председателя саммит этой организации.

https://ria.ru/20230916/tramp-1896650316.html

украина

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, палестина, россия, густаво петро, оон, в мире