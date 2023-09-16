Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине
Глава Колумбии Петро: конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.
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"Чем война России и Украины отличается от войны Израиля и Палестины? И откуда эта двойная мораль, предполагающая широкий единый фронт в войне против России и неучастие и саботаж возможного широкого человеческого фронта против оккупации Израилем палестинской территории, если это одно и то же? Не время ли Группе Семи обратиться к ООН и мировым державам с тем, что пришло время немедленно провести две мирные конференции? Ради блага человечества и чтобы открыть пространство для дискуссии, в которой должен участвовать весь мир", - заявил Петро, завершая свое выступление на саммите Группы 77+Китай, который проходит на Кубе, речь транслировала в социальных сетях его администрация.
По словам политика, международное сообщество неспособно взять на себя ответственность за решение глобальных проблем, пока идет война, поэтому широкое участие в разрешении вооруженных конфликтов без принятия какой-либо стороны конфликта необходимо для всех.
Группа 77 была создана в 1964 году развивающимися странами для достижения большего веса в дискуссиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В настоящее время блок состоит из более чем 130 стран, включая Китай. Гавана 15-16 сентября принимает у себя на правах временного председателя саммит этой организации.