Рейтинг@Mail.ru
Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 16.09.2023 (обновлено: 05:27 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/kolumbiya-1896653456.html
Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине
Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине - РИА Новости, 16.09.2023
Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине
Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T02:38
2023-09-16T05:27
украина
палестина
россия
густаво петро
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_04af74c378eab20aec51fc50d757e73b.jpg
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции."Чем война России и Украины отличается от войны Израиля и Палестины? И откуда эта двойная мораль, предполагающая широкий единый фронт в войне против России и неучастие и саботаж возможного широкого человеческого фронта против оккупации Израилем палестинской территории, если это одно и то же? Не время ли Группе Семи обратиться к ООН и мировым державам с тем, что пришло время немедленно провести две мирные конференции? Ради блага человечества и чтобы открыть пространство для дискуссии, в которой должен участвовать весь мир", - заявил Петро, завершая свое выступление на саммите Группы 77+Китай, который проходит на Кубе, речь транслировала в социальных сетях его администрация. По словам политика, международное сообщество неспособно взять на себя ответственность за решение глобальных проблем, пока идет война, поэтому широкое участие в разрешении вооруженных конфликтов без принятия какой-либо стороны конфликта необходимо для всех.Группа 77 была создана в 1964 году развивающимися странами для достижения большего веса в дискуссиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В настоящее время блок состоит из более чем 130 стран, включая Китай. Гавана 15-16 сентября принимает у себя на правах временного председателя саммит этой организации.
https://ria.ru/20230916/tramp-1896650316.html
украина
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2249:1687_1920x0_80_0_0_b7838e3e28e49386cc04ee3ed1b1f508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, палестина, россия, густаво петро, оон, в мире
Украина, Палестина, Россия, Густаво Петро, ООН, В мире
Глава Колумбии не видит отличий между конфликтами на Украине и в Палестине

Глава Колумбии Петро: конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.
«
"Чем война России и Украины отличается от войны Израиля и Палестины? И откуда эта двойная мораль, предполагающая широкий единый фронт в войне против России и неучастие и саботаж возможного широкого человеческого фронта против оккупации Израилем палестинской территории, если это одно и то же? Не время ли Группе Семи обратиться к ООН и мировым державам с тем, что пришло время немедленно провести две мирные конференции? Ради блага человечества и чтобы открыть пространство для дискуссии, в которой должен участвовать весь мир", - заявил Петро, завершая свое выступление на саммите Группы 77+Китай, который проходит на Кубе, речь транслировала в социальных сетях его администрация.
По словам политика, международное сообщество неспособно взять на себя ответственность за решение глобальных проблем, пока идет война, поэтому широкое участие в разрешении вооруженных конфликтов без принятия какой-либо стороны конфликта необходимо для всех.
Группа 77 была создана в 1964 году развивающимися странами для достижения большего веса в дискуссиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В настоящее время блок состоит из более чем 130 стран, включая Китай. Гавана 15-16 сентября принимает у себя на правах временного председателя саммит этой организации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 28 июня 2019 года - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Трампу понравилась реакция Путина на его планы по Украине 
01:29
 
УкраинаПалестинаРоссияГуставо ПетроООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала