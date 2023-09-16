https://ria.ru/20230916/kolomoyskiy-1896648321.html

СМИ: Коломойскому увеличили залог до 105 миллионов долларов

СМИ: Коломойскому увеличили залог до 105 миллионов долларов - РИА Новости, 16.09.2023

СМИ: Коломойскому увеличили залог до 105 миллионов долларов

Шевченковский суд Киева увеличил размер залога арестованному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому до 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T00:42

2023-09-16T00:42

2023-09-16T05:29

киев

сша

игорь коломойский

в мире

приватбанк

служба безопасности украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Шевченковский суд Киева увеличил размер залога арестованному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому до 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов США), сообщает украинское издание "Страна.ua". СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Ранее издание сообщало, что обвиняемому могут определить размер залога в 5,8 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов) - такая сумма хищения фигурирует в деле о выводе средств из "Приватбанка"."Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому... Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3,891 миллиарда гривен", - сообщило издание в Telegram-канале.По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем". Ранее "Страна.ua" отмечала, что если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения запрашиваемую сумму в 157 миллионов долларов или "около того", это означает, что Коломойский "скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет".

https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894783830.html

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киев, сша, игорь коломойский, в мире, приватбанк, служба безопасности украины