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Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку - РИА Новости, 16.09.2023
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17:33 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/kallas-1896726005.html
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку - РИА Новости, 16.09.2023
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку
Совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) заявил в субботу, что премьер-министр Кая Каллас нанесла репутации Эстонии большой... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:33
2023-09-16T17:33
в мире
эстония
кайя каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) заявил в субботу, что премьер-министр Кая Каллас нанесла репутации Эстонии большой международный ущерб и должна уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией. "Чем дольше нынешний премьер-министр будет находиться на своем посту, тем больше будет расти этот ущерб репутации Эстонии и тем больше будет страдать авторитет Эстонии как страны, поддерживающей Украину и требующей и применяющей антироссийские санкции. Она должна уйти в отставку", - говорится в заявлении совета уполномоченных EKRE, опубликованном в местных СМИ. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Каллас должна уйти в отставку. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. В начале сентября Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку, подчеркнув, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция, которая поддерживает Каллас, имеет 60 мандатов в парламенте.
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в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку

Оппозиция заявила, что Каллас нанесла ущерб Эстонии и должна уйти в отставку

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) заявил в субботу, что премьер-министр Кая Каллас нанесла репутации Эстонии большой международный ущерб и должна уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией.
"Чем дольше нынешний премьер-министр будет находиться на своем посту, тем больше будет расти этот ущерб репутации Эстонии и тем больше будет страдать авторитет Эстонии как страны, поддерживающей Украину и требующей и применяющей антироссийские санкции. Она должна уйти в отставку", - говорится в заявлении совета уполномоченных EKRE, опубликованном в местных СМИ.
Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Каллас должна уйти в отставку.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
В начале сентября Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку, подчеркнув, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция, которая поддерживает Каллас, имеет 60 мандатов в парламенте.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Почти 70 процентов эстонцев выступают за отставку Каллас, показал опрос
7 сентября, 11:41
 
В миреЭстонияКайя Каллас
 
 
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