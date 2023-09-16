https://ria.ru/20230916/kallas-1896726005.html

Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку

Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку - РИА Новости, 16.09.2023

Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку

Совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) заявил в субботу, что премьер-министр Кая Каллас нанесла репутации Эстонии большой... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:33

2023-09-16T17:33

2023-09-16T17:33

в мире

эстония

кайя каллас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2d20eeb09b9facf01ee7db33384c3a6.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) заявил в субботу, что премьер-министр Кая Каллас нанесла репутации Эстонии большой международный ущерб и должна уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией. "Чем дольше нынешний премьер-министр будет находиться на своем посту, тем больше будет расти этот ущерб репутации Эстонии и тем больше будет страдать авторитет Эстонии как страны, поддерживающей Украину и требующей и применяющей антироссийские санкции. Она должна уйти в отставку", - говорится в заявлении совета уполномоченных EKRE, опубликованном в местных СМИ. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Каллас должна уйти в отставку. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. В начале сентября Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку, подчеркнув, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция, которая поддерживает Каллас, имеет 60 мандатов в парламенте.

https://ria.ru/20230907/kallas-1894707051.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, кайя каллас