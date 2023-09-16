https://ria.ru/20230916/italiya-1896649724.html

Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегалами

Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегалами - РИА Новости, 16.09.2023

Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегалами

Италия примет "чрезвычайные меры" по борьбе с нелегальной миграцией, давление которой на страну в этом году стало невыносимым, заявила итальянский премьер... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T01:10

2023-09-16T01:10

2023-09-16T01:10

италия

лампедуза

европа

джорджа мелони

шарль мишель

евросоюз

еврокомиссия

европейский совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_dd082de358f228aef34a40aad1b03bd5.jpg

РИМ, 15 сен – РИА Новости. Италия примет "чрезвычайные меры" по борьбе с нелегальной миграцией, давление которой на страну в этом году стало невыносимым, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. "Миграционное давление, которое Италия испытывает с начала этого года, является невыносимым. Италия и Европа не могут принять такую ​​огромную массу людей", - заявила она в видеоролике, посвященном очередной волне миграционного кризиса. Мелони заявила, что пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы "удостовериться в серьезности ситуации", а также попросила председателя Европейского совета Шарля Мишеля включить миграционный вопрос в повестку саммита ЕС в октябре. По ее словам, Рим считает необходимым немедленно запустить общеевропейскую миссию ЕС, чтобы заблокировать выход в море судов с нелегальными мигрантами. "Итальянское правительство немедленно намерено принять чрезвычайные меры, чтобы справиться с числом высадок мигрантов на нашем побережье", - сказала Мелони. Совет министров в предстоящий понедельник увеличит срок пребывания в центрах содержания для репатриации нелегалов с 12 до 18 месяцев, максимально разрешенного европейским законодательством. Другим шагом будет усиление самих центров для репатриации, которое будет поручено Минобороны. В этих учреждениях мигранты будут находиться весь срок рассмотрения своего статуса беженца до вынесения какого-либо решения. "Минобороны будет поручено в скорейшие сроки создать новые объекты для мигрантов, чтобы их было достаточно для содержания нелегалов. Эти объекты будет построены "в местах с очень низкой плотностью населения, где будет легко обеспечить соблюдение границ и наблюдение", - сказала премьер. В среду власти острова Лампедуза к югу от Сицилии объявили чрезвычайное положение в связи с очередной волной мигрантов, прибывших на остров. За предшествующие трое суток там высадились более 8 тысяч нелегалов. Только за вторник на остров, где по документам проживают шесть тысяч человек, прибыли рекордные более 5 тысяч беженцев. По мере того, как власти предпринимают усилия по перемещения мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывают новые нелегалы. По состоянию на утро пятницы, как сообщила итальянский Красный крест, там находилось 3,8 тысячи человек. Предполагалось, что за день остров должны были покинуть 2,5 тысячи мигрантов. Италия добивается от Евросоюза солидарного подхода в решении проблемы миграции, считая ответственными за потоки нелегалов корабли различных НПО, которые занимаются спасением беженцев в ближайших к Италии морских проливах. По словам Мелони, "Италию оставили одну" наедине с миграционным кризисом.

https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html

https://ria.ru/20230815/es-1890096629.html

италия

лампедуза

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, лампедуза, европа, джорджа мелони, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, в мире