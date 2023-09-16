https://ria.ru/20230916/ischeznuvshaya-1896582979.html

"Ожила" спустя 20 лет: загадочная история Мэри Дэй

"Ожила" спустя 20 лет: загадочная история Мэри Дэй - РИА Новости, 16.09.2023

"Ожила" спустя 20 лет: загадочная история Мэри Дэй

В деле Мэри Дэй много странностей. Девочка пропала в 1981-м, но расследование о ее пропаже началось лишь спустя 13 лет. При этом финал этой истории отличался от РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:00

2023-09-16T10:00

2023-09-16T10:00

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сша

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В деле Мэри Дэй много странностей. Девочка пропала в 1981-м, но расследование о ее пропаже началось лишь спустя 13 лет. При этом финал этой истории отличался от большинства похожих сюжетов — спустя 23 лет оказалось, что исчезнувшая жива. Но ее возвращение принесло больше вопросов, чем ответов.Неблагополучная семьяМэри родилась 19 февраля 1968 года в семье Чарльза и Шарлотты Дэй. Родители злоупотребляли алкоголем, и девочку вместе с двумя младшими сестрами периодически забирали у них органы опеки. В 1974 году Шарлотта подала на развод, а спустя несколько месяцев вышла замуж за Уильяма Хоула. Ей удалось оставить у себя двух дочерей — Мэри и Кэти. Самую младшую — Шерри — усыновила приемная семья.Отчим не жаловал девочек. Как утверждает полиция, часто применял к ним силу. Однажды вечером вся семья отправилась ужинать, но Мэри оставили дома. На следующий день собаке Хоула стало плохо. Мужчина решил, что девочка отравила животное. Отчим избил падчерицу, а на следующий день Мэри пропала.Поиски девочкиКогда десятилетняя Шерри приехала к родителям, она обнаружила, что Мэри нет. Кэтрин объяснила: в семье не принято говорить о сестре. Мать на вопросы о пропавшей отреагировала еще более странно — запретила задавать любые вопросы на тему.Лишь спустя 13 лет — в 1994-м — Кэтрин подала заявление в полицию о пропаже Мэри Дэй, но из-за срока давности и отсутствия каких-либо улик детективы не хотели браться за дело. Официальное расследование началось только в 2002 году.Полицейские заподозрили отчима девочки, который подтвердил, что допустил в тот вечер рукоприкладство. Однако настаивал, что не убивал Мэри. Подозрения усилились после того, как специально обученные для поиска трупов собаки во время обыска в доме Хоула начали вести себя беспокойно именно в том месте, где мать и отчим запрещали играть Кэти. Там обнаружили детский ботинок. Но самого тела найти не удалось — кинологи решили, что девочку перезахоронили.По словам детектива Джо Бертайны, ему практически удалось добиться признания от Хоула — тот заявлял, что "демон внутри него" мог убить девочку.Однако 25 ноября 2003 года в Финиксе, штат Аризона, полиция задержала женщину за превышение скорости. Ей оказалась Мэри Дэй.НестыковкиБертайна сам приехал пообщаться с Мэри. Та начала рассказывать ему о своей судьбе, однако упоминала детали, которые ребенок, по его мнению, запомнить не мог.Развеять сомнения не смогла и встреча трех сестер. Шерри утверждала, что у Мэри не могло быть южного акцента, присущего найденной женщине. Сомневалась и Кэти: Мэри не помнила об их биологическом отце, который скончался спустя несколько лет после развода — еще до пропажи девочки. Однако ДНК-тест подтвердил, что Мэри - действительно их сестра.В 2008 году дело пришлось открыть вновь. В доме, куда семья переехала после исчезновения девочки, проводился обыск по другому делу. И собаки вновь начали вести себя беспокойно. Полицейские снова заподозрили, что Мэри из Финикса - самозванка.Развеять сомненияОкончательную ясность внесло фото, найденное в 2017-м году у Мори Киммел — женщины, с которой девочка прожила год после побега от родителей. От мачехи Мэри впоследствии также сбежала. Снимок обнаружили родственники Киммел. Фотопортрет был действительно очень похож на фотографии, сохранившиеся у семьи Дэй.В том же 2017-м году Мэри из Финикса умерла. Однако сыщики задаются вопросом: если она действительно была той самой девочкой, чье тело тогда учуяли поисковые собаки?

https://ria.ru/20230304/kidnepping-1855723648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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