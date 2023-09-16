https://ria.ru/20230916/inspektory-1896735544.html

Иран решил отозвать несколько инспекторов МАГАТЭ

Иран решил отозвать несколько инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 16.09.2023

Иран решил отозвать несколько инспекторов МАГАТЭ

Иран решил отозвать несколько инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), занятых проверками на ядерных объектах ИРИ в рамках Соглашения о РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:14

2023-09-16T19:14

2023-09-16T19:14

в мире

иран

рафаэль гросси

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Иран решил отозвать несколько инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), занятых проверками на ядерных объектах ИРИ в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси. "Сегодня Исламская Республика Иран проинформировала меня о своем решении отозвать назначение нескольких опытных инспекторов агентства для проведения проверочной деятельности в Иране в рамках Соглашения о гарантиях ДНЯО. Это произошло вслед за предыдущим недавним отзывом назначения еще одного опытного инспектора агентства для Ирана", - приводятся в релизе слова Гросси. По его данным, инспекторы являются одними из самых опытных экспертов МАГАТЭ, которые обладают уникальными знаниями в области технологии обогащения. "Они проводили важную работу по проверке на обогатительных установках в Иране, находящихся под гарантиями агентства", - уточнил Гросси. По его словам, этим решением Иран лишился примерно одной трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства, назначенных для ИРИ. "Эта мера, хотя формально и разрешенная Соглашением о гарантиях по ДНЯО, была применена Ираном таким образом, что прямо и серьезно повлияла на способность МАГАТЭ эффективно проводить свои инспекции в Иране", - добавил гендиректор. Он также отметил, что "решительно" осуждает эту меру, которая влияет на нормальное планирование и проведение проверочной деятельности агентства в Иране. По мнению Гросси, это решение ИРИ представляет собой "ненужный удар по и без того напряженным отношениям между МАГАТЭ и Ираном в рамках выполнения Соглашения о гарантиях по ДНЯО". Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.

https://ria.ru/20230915/zaes-1896624416.html

https://ria.ru/20230912/podolyak-1895785338.html

https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html

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в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, ссср, сша