https://ria.ru/20230916/gusev-1896682679.html
Избранный губернатор Воронежской области вступил в должность
Избранный губернатор Воронежской области вступил в должность - РИА Новости, 16.09.2023
Избранный губернатор Воронежской области вступил в должность
Победивший на выборах губернатора Воронежской области действующий глава региона Александр Гусев вступил в должность, сообщило областное правительство. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:30
2023-09-16T11:30
2023-09-16T11:30
воронежская область
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
александр гусев (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941408_0:201:2560:1641_1920x0_80_0_0_2880f85cdd3c8b19b99d3a40a7405fa9.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Воронежской области действующий глава региона Александр Гусев вступил в должность, сообщило областное правительство. Выборы губернатора Воронежской области проходили с 8 по 10 сентября. После обработки 100% протоколов Александр Гусев ("Единая Россия") набрал 76,83% голосов избирателей. Во вторник, 12 сентября, облизбирком признал выборы губернатора состоявшимися, а их результаты – действительными. Церемония инаугурации состоялась в субботу, 16 сентября. "Александр Гусев официально вступил в должность губернатора Воронежской области", - говорится в сообщении. Гусев победил и на выборах губернатора Воронежской области в 2018 году, набрав 72,52% голосов избирателей. Вступил в должность 15 сентября 2018 года.
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941408_99:0:2375:1707_1920x0_80_0_0_e0d2d1ead83609bc73ec39401c226cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, Александр Гусев (губернатор)
Избранный губернатор Воронежской области вступил в должность
Избранный губернатор Воронежской области Александр Гусев вступил в должность