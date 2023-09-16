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Избранный губернатор Воронежской области вступил в должность

Избранный губернатор Воронежской области вступил в должность - РИА Новости, 16.09.2023

Избранный губернатор Воронежской области вступил в должность

Победивший на выборах губернатора Воронежской области действующий глава региона Александр Гусев вступил в должность, сообщило областное правительство. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T11:30

2023-09-16T11:30

2023-09-16T11:30

воронежская область

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Воронежской области действующий глава региона Александр Гусев вступил в должность, сообщило областное правительство. Выборы губернатора Воронежской области проходили с 8 по 10 сентября. После обработки 100% протоколов Александр Гусев ("Единая Россия") набрал 76,83% голосов избирателей. Во вторник, 12 сентября, облизбирком признал выборы губернатора состоявшимися, а их результаты – действительными. Церемония инаугурации состоялась в субботу, 16 сентября. "Александр Гусев официально вступил в должность губернатора Воронежской области", - говорится в сообщении. Гусев победил и на выборах губернатора Воронежской области в 2018 году, набрав 72,52% голосов избирателей. Вступил в должность 15 сентября 2018 года.

воронежская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, александр гусев (губернатор)