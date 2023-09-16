https://ria.ru/20230916/gornyaki-1896738328.html
На Кузбассе горняки шахт вышли на поверхность после аварии на подстанции
На Кузбассе горняки шахт вышли на поверхность после аварии на подстанции - РИА Новости, 16.09.2023
На Кузбассе горняки шахт вышли на поверхность после аварии на подстанции
Горняки кемеровских шахт имени Кирова и "Комсомолец", эвакуирующиеся из-за аварии на трансформаторной подстанции, вышли на поверхность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:41
2023-09-16T19:41
2023-09-16T19:41
происшествия
заречный
сибирская угольная энергетическая компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
киров
жкх
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КЕМЕРОВО, 16 сен – РИА Новости. Горняки кемеровских шахт имени Кирова и "Комсомолец", эвакуирующиеся из-за аварии на трансформаторной подстанции, вышли на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании СУЭК. Ранее ГУ МЧС информировало, что горняков нескольких шахт в Кузбассе (Заречная, Участок Октябрьская, Кирова, Костромовская, Комсомолец) эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции, пострадавших нет. "Все работники шахты имени С.М. Кирова и "Комсомолец" самостоятельно в соответствии с инструкцией вышли на поверхность. Пострадавших нет. Эвакуация горняков проходила в связи с остановкой главных вентиляторов проветривания из-за аварии на трансформаторной подстанции", – рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230916/shakhta-1896724992.html
заречный
киров
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РИА Новости
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происшествия, заречный, сибирская угольная энергетическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киров, жкх
Происшествия, Заречный, Сибирская угольная энергетическая компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Киров, ЖКХ
На Кузбассе горняки шахт вышли на поверхность после аварии на подстанции
Горняки двух шахт Кузбасса вышли на поверхность после аварии на подстанции