https://ria.ru/20230916/gornyaki-1896738328.html

На Кузбассе горняки шахт вышли на поверхность после аварии на подстанции

На Кузбассе горняки шахт вышли на поверхность после аварии на подстанции - РИА Новости, 16.09.2023

На Кузбассе горняки шахт вышли на поверхность после аварии на подстанции

Горняки кемеровских шахт имени Кирова и "Комсомолец", эвакуирующиеся из-за аварии на трансформаторной подстанции, вышли на поверхность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:41

2023-09-16T19:41

2023-09-16T19:41

происшествия

заречный

сибирская угольная энергетическая компания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киров

жкх

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КЕМЕРОВО, 16 сен – РИА Новости. Горняки кемеровских шахт имени Кирова и "Комсомолец", эвакуирующиеся из-за аварии на трансформаторной подстанции, вышли на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании СУЭК. Ранее ГУ МЧС информировало, что горняков нескольких шахт в Кузбассе (Заречная, Участок Октябрьская, Кирова, Костромовская, Комсомолец) эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции, пострадавших нет. "Все работники шахты имени С.М. Кирова и "Комсомолец" самостоятельно в соответствии с инструкцией вышли на поверхность. Пострадавших нет. Эвакуация горняков проходила в связи с остановкой главных вентиляторов проветривания из-за аварии на трансформаторной подстанции", – рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230916/shakhta-1896724992.html

заречный

киров

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происшествия, заречный, сибирская угольная энергетическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киров, жкх