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В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации - РИА Новости, 16.09.2023
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12:32 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/gazoprovod-1896686817.html
В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации
В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации - РИА Новости, 16.09.2023
В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации
Магистральный газопровод Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове восстановлен после разгерметизации с возгоранием и запущен в работу, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:32
2023-09-16T12:32
происшествия
саратов
красный октябрь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Магистральный газопровод Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове восстановлен после разгерметизации с возгоранием и запущен в работу, сообщается в телеграм-канале регионального минпромэнерго. Ранее в МЧС сообщили, что утром в четверг на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. Пожар потушили. В компании "Газпром трансгаз Саратов" РИА Новости пояснили, что газоснабжение потребителей идет в полном объеме. "Поврежденный участок газопровода полностью заменили. В настоящее время газопровод запущен в работу. Специальная комиссия устанавливает причины произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, саратов, красный октябрь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Саратов, Красный Октябрь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации

В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации и возгорания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Магистральный газопровод Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове восстановлен после разгерметизации с возгоранием и запущен в работу, сообщается в телеграм-канале регионального минпромэнерго.
Ранее в МЧС сообщили, что утром в четверг на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. Пожар потушили. В компании "Газпром трансгаз Саратов" РИА Новости пояснили, что газоснабжение потребителей идет в полном объеме.
"Поврежденный участок газопровода полностью заменили. В настоящее время газопровод запущен в работу. Специальная комиссия устанавливает причины произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСаратовКрасный ОктябрьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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