https://ria.ru/20230916/gazoprovod-1896686817.html

В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации

В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации - РИА Новости, 16.09.2023

В Саратове восстановили газопровод после разгерметизации

Магистральный газопровод Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове восстановлен после разгерметизации с возгоранием и запущен в работу, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:32

2023-09-16T12:32

2023-09-16T12:32

происшествия

саратов

красный октябрь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Магистральный газопровод Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове восстановлен после разгерметизации с возгоранием и запущен в работу, сообщается в телеграм-канале регионального минпромэнерго. Ранее в МЧС сообщили, что утром в четверг на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. Пожар потушили. В компании "Газпром трансгаз Саратов" РИА Новости пояснили, что газоснабжение потребителей идет в полном объеме. "Поврежденный участок газопровода полностью заменили. В настоящее время газопровод запущен в работу. Специальная комиссия устанавливает причины произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230916/pozhar-1896663292.html

саратов

красный октябрь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, красный октябрь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром