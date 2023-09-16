https://ria.ru/20230916/gaishnik-1896754954.html

В Курске гаишник стрелял в мужчин, ехавших пьяными и угрожавших оружием

В Курске гаишник стрелял в мужчин, ехавших пьяными и угрожавших оружием - РИА Новости, 16.09.2023

В Курске гаишник стрелял в мужчин, ехавших пьяными и угрожавших оружием

Сотрудник ГИБДД выстрелами ранил двух мужчин, которые ехали в Курске, предположительно, пьяными, а после остановки машины угрожали огнестрельным оружием экипажу РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T22:54

2023-09-16T22:54

2023-09-16T22:54

происшествия

курск

гибдд мвд рф

авто

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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД выстрелами ранил двух мужчин, которые ехали в Курске, предположительно, пьяными, а после остановки машины угрожали огнестрельным оружием экипажу ДПС, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Мужчина, управляя транспортным средством, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, нарушая правила дорожного движения, не отреагировал на законное требование экипажа ДПС остановиться. Сотрудники ГИБДД начали погоню за нарушителем. После остановки он вместе с пассажиром вел себя агрессивно, началась потасовка", - рассказал источник. По данным источника, во время потасовки один из нарушителей взял имевшееся у него огнестрельное оружие и угрожал им экипажу ДПС. В ответ сотрудник ГИБДД сделал предупредительный выстрел, но нарушитель на это не отреагировал. "После того, как он (нарушитель - ред.) передёрнул затвор, сотрудник ГИБДД выстрелил и ранил нарушителя в ногу. Его подельник взял имевшееся у него огнестрельное оружие, после чего экипаж ДПС открыл огонь и по подельнику. Молодые люди были блокированы, их оружие было изъято, а мужчин госпитализировали", - пояснил источник.

https://ria.ru/20230916/roditeli-1896729066.html

https://ria.ru/20230908/arest-1895103231.html

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происшествия, курск, гибдд мвд рф, авто