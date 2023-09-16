https://ria.ru/20230916/frantsiya-1896725826.html

На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений

На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений - РИА Новости, 16.09.2023

На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений

Самый высокий, красный уровень опасности был введен во французском департаменте Эро на юге страны в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:30

2023-09-16T17:30

2023-09-16T17:30

в мире

франция

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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Самый высокий, красный уровень опасности был введен во французском департаменте Эро на юге страны в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных дождей, сообщила в субботу французская метеорологическая служба "Метео-Франс" в соцсети X (бывшая Twitter). По данным инфографической карты, опубликованной метеослужбой, в департаменте Эро был объявлен красный уровень опасности. Ещё двум соседним департаментам к северу присвоили оранжевый уровень опасности в связи с возможными паводками, в то время как в трёх департаментах к востоку ожидаются просто сильные грозы – там был введён желтый уровень. Власти Эро призвали жителей оставаться в своих домах, не спускаться в подвалы и не эвакуироваться до особых распоряжений.

https://ria.ru/20230808/navodnenie-1888877807.html

франция

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция