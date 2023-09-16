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На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений
На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений - РИА Новости, 16.09.2023
На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений
Самый высокий, красный уровень опасности был введен во французском департаменте Эро на юге страны в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:30
2023-09-16T17:30
2023-09-16T17:30
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франция
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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Самый высокий, красный уровень опасности был введен во французском департаменте Эро на юге страны в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных дождей, сообщила в субботу французская метеорологическая служба "Метео-Франс" в соцсети X (бывшая Twitter). По данным инфографической карты, опубликованной метеослужбой, в департаменте Эро был объявлен красный уровень опасности. Ещё двум соседним департаментам к северу присвоили оранжевый уровень опасности в связи с возможными паводками, в то время как в трёх департаментах к востоку ожидаются просто сильные грозы – там был введён желтый уровень. Власти Эро призвали жителей оставаться в своих домах, не спускаться в подвалы и не эвакуироваться до особых распоряжений.
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франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений
Во французском департаменте Эро объявили красный уровень погодной опасности
ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости.
Самый высокий, красный уровень опасности был введен во французском департаменте Эро на юге страны в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных дождей, сообщила в субботу французская метеорологическая служба "Метео-Франс" в соцсети X
(бывшая Twitter).
По данным инфографической карты, опубликованной метеослужбой, в департаменте Эро был объявлен красный уровень опасности.
Ещё двум соседним департаментам к северу присвоили оранжевый уровень опасности в связи с возможными паводками, в то время как в трёх департаментах к востоку ожидаются просто сильные грозы – там был введён желтый уровень.
Власти Эро призвали жителей оставаться в своих домах, не спускаться в подвалы и не эвакуироваться до особых распоряжений.
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