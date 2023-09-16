Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 16.09.2023 (обновлено: 07:41 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/finlyandiya-1896646609.html
В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей
В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей - РИА Новости, 16.09.2023
В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей
Финляндия с полуночи 16 сентября вслед за Эстонией, Латвией и Литвой запретила въезд легковым автомобилям с российскими номерами, об этом ранее сообщило финское РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:09
2023-09-16T07:41
финляндия
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Финляндия с полуночи 16 сентября вслед за Эстонией, Латвией и Литвой запретила въезд легковым автомобилям с российскими номерами, об этом ранее сообщило финское правительство."В дальнейшем ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям. Ограничение вступит в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, на субботу, 16 сентября, в 00.00 (время совпадает с московским)", - говорится в сообщении. Как уточнили в таможне Финляндии, уже въехавшие в страну российские автомобили должны покинуть ее территорию через шесть месяцев.Запрет касается всех легковых автомобилей с числом мест менее 10. Также таможня Финляндии заявила о контроле ввоза автомобилей не только на границе с Россией, но и на границе с Норвегией, поскольку та не входит в ЕС.Ранее на этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили россиян с регистрационными номерами России. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.При этом в ЕК заявили, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html
финляндия
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f30812da8c8a5a59f861370696327673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, эстония
Финляндия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Эстония
В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей

Финляндия вслед за Прибалтикой запрещает въезд российских легковых автомобилей

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Финляндия с полуночи 16 сентября вслед за Эстонией, Латвией и Литвой запретила въезд легковым автомобилям с российскими номерами, об этом ранее сообщило финское правительство.
«
"В дальнейшем ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям. Ограничение вступит в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, на субботу, 16 сентября, в 00.00 (время совпадает с московским)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в таможне Финляндии, уже въехавшие в страну российские автомобили должны покинуть ее территорию через шесть месяцев.
Запрет касается всех легковых автомобилей с числом мест менее 10.
Также таможня Финляндии заявила о контроле ввоза автомобилей не только на границе с Россией, но и на границе с Норвегией, поскольку та не входит в ЕС.
Пассажир в зоне досмотра в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Голые и с паспортом в зубах. Новые правила путешествий россиян по Европе
14 сентября, 08:00
Ранее на этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили россиян с регистрационными номерами России. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
При этом в ЕК заявили, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.
Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
Автомобили в пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами
13 сентября, 13:30
 
ФинляндияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала