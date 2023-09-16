https://ria.ru/20230916/finlyandiya-1896646609.html

В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей

В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей - РИА Новости, 16.09.2023

В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей

Финляндия с полуночи 16 сентября вслед за Эстонией, Латвией и Литвой запретила въезд легковым автомобилям с российскими номерами, об этом ранее сообщило финское РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T00:09

2023-09-16T00:09

2023-09-16T07:41

финляндия

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Финляндия с полуночи 16 сентября вслед за Эстонией, Латвией и Литвой запретила въезд легковым автомобилям с российскими номерами, об этом ранее сообщило финское правительство."В дальнейшем ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям. Ограничение вступит в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, на субботу, 16 сентября, в 00.00 (время совпадает с московским)", - говорится в сообщении. Как уточнили в таможне Финляндии, уже въехавшие в страну российские автомобили должны покинуть ее территорию через шесть месяцев.Запрет касается всех легковых автомобилей с числом мест менее 10. Также таможня Финляндии заявила о контроле ввоза автомобилей не только на границе с Россией, но и на границе с Норвегией, поскольку та не входит в ЕС.Ранее на этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили россиян с регистрационными номерами России. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.При этом в ЕК заявили, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

https://ria.ru/20230913/estoniya-1896092616.html

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финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, эстония