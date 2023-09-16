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В Рязанской области четыре человека погибли в крупном ДТП
В Рязанской области четыре человека погибли в крупном ДТП - РИА Новости, 16.09.2023
В Рязанской области четыре человека погибли в крупном ДТП
Четыре человека погибли, девушка травмирована при столкновении четырех автомобилей в Рязанской области, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:37
2023-09-16T21:37
2023-09-16T21:37
происшествия
авто
рязанская область
михайловский район
hyundai creta
toyota corolla
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, девушка травмирована при столкновении четырех автомобилей в Рязанской области, сообщили в УМВД по региону. ДТП произошло в Михайловском районе на 227-м километре автодороги Р22 "Каспий". "Произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris, "Лада Гранта", Toyota и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, а также водитель автомобиля "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте ДТП. Пассажирка автомобиля "Лада" с травмами госпитализирована", - отмечается на сайте УМВД по области.
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рязанская область
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происшествия, авто, рязанская область, михайловский район, hyundai creta, toyota corolla
Происшествия, Авто, Рязанская область, Михайловский район, Hyundai Creta, Toyota Corolla
В Рязанской области четыре человека погибли в крупном ДТП
В Рязанской области четыре человека погибли при столкновении четырех машин