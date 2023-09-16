https://ria.ru/20230916/dtp-1896749240.html

В Рязанской области четыре человека погибли в крупном ДТП

В Рязанской области четыре человека погибли в крупном ДТП - РИА Новости, 16.09.2023

В Рязанской области четыре человека погибли в крупном ДТП

Четыре человека погибли, девушка травмирована при столкновении четырех автомобилей в Рязанской области, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T21:37

2023-09-16T21:37

2023-09-16T21:37

происшествия

авто

рязанская область

михайловский район

hyundai creta

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, девушка травмирована при столкновении четырех автомобилей в Рязанской области, сообщили в УМВД по региону. ДТП произошло в Михайловском районе на 227-м километре автодороги Р22 "Каспий". "Произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris, "Лада Гранта", Toyota и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, а также водитель автомобиля "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте ДТП. Пассажирка автомобиля "Лада" с травмами госпитализирована", - отмечается на сайте УМВД по области.

https://ria.ru/20230916/samosval-1896743454.html

рязанская область

михайловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, рязанская область, михайловский район, hyundai creta, toyota corolla