https://ria.ru/20230916/dtp-1896703644.html

На юге Москвы опрокинулся грузовик

На юге Москвы опрокинулся грузовик - РИА Новости, 16.09.2023

На юге Москвы опрокинулся грузовик

Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе на юге Москвы, движение в районе затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:54

2023-09-16T14:54

2023-09-16T14:54

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе на юге Москвы, движение в районе затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Брестском шоссе (в районе села Ознобишино) опрокинулся грузовой автомобиль. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20230829/gruzovik-1892923510.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва