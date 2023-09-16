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На юге Москвы опрокинулся грузовик - РИА Новости, 16.09.2023
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14:54 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/dtp-1896703644.html
На юге Москвы опрокинулся грузовик
На юге Москвы опрокинулся грузовик - РИА Новости, 16.09.2023
На юге Москвы опрокинулся грузовик
Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе на юге Москвы, движение в районе затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:54
2023-09-16T14:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе на юге Москвы, движение в районе затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Брестском шоссе (в районе села Ознобишино) опрокинулся грузовой автомобиль. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы опрокинулся грузовик

На юге Москвы на Брестском шоссе опрокинулся грузовик, движение затруднено

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе на юге Москвы, движение в районе затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Брестском шоссе (в районе села Ознобишино) опрокинулся грузовой автомобиль. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.
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