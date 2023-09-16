https://ria.ru/20230916/dtp-1896703644.html
На юге Москвы опрокинулся грузовик
На юге Москвы опрокинулся грузовик - РИА Новости, 16.09.2023
На юге Москвы опрокинулся грузовик
Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе на юге Москвы, движение в районе затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:54
2023-09-16T14:54
2023-09-16T14:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе на юге Москвы, движение в районе затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Брестском шоссе (в районе села Ознобишино) опрокинулся грузовой автомобиль. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20230829/gruzovik-1892923510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы опрокинулся грузовик
На юге Москвы на Брестском шоссе опрокинулся грузовик, движение затруднено