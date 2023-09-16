https://ria.ru/20230916/donorstvo-1896614723.html

"Болезнь началась стремительно". Что помогло выжить пациентке с раком крови

"Болезнь началась стремительно". Что помогло выжить пациентке с раком крови - РИА Новости, 16.09.2023

"Болезнь началась стремительно". Что помогло выжить пациентке с раком крови

Ежегодно рак крови диагностируют приблизительно у З0 тысяч человек в стране. Многим после химиотерапии требуется трансплантация костного мозга. В российском... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:11

наука

россия

германия

израиль

рак крови

регистр доноров костного мозга

биология

здоровье

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Сальма Султанова. Ежегодно рак крови диагностируют приблизительно у З0 тысяч человек в стране. Многим после химиотерапии требуется трансплантация костного мозга. В российском регистре всего около 204 тысяч потенциальных доноров — это очень мало. В преддверии Всемирного дня донора костного мозга РИА Новости рассказывает о процедуре и ее важности для спасения жизней.Зачем нужна трансплантацияПод раком крови понимают острый лейкоз — заболевание, вызванное увеличением количества лейкоцитов. Причины его возникновения достоверно не известны. Нормальная работа костного мозга нарушается, требуется замена поврежденного вещества здоровыми гемопоэтическими стволовыми клетками.В некоторых случаях пациенту могут перелить собственные клетки — это называется аутологичной трансплантацией. Если процедура невозможна, обращаются к родственникам. Важно, чтобы у донора и реципиента полностью совпадали гены системы HLA — тканевой совместимости. Выясняют это с помощью типирования, то есть анализа на определение генотипа. Для проведения трансплантации совпасть должны все десять локусов генов HLA."Вероятность того, что у пациента найдется полностью совместимый донор в лице брата или сестры, — 25 процентов. Еще 25 — что несовместимы совсем. Если гены на одной хромосоме совпадают, а на другой нет, то есть частично совместимы, — 50 процентов. В этом случае трансплантация тоже реальна. Такими гаплоидентичными донорами могут быть также мать, отец, совершеннолетние дети, дяди и тети. Однако полностью совместимыми бывают только родные брат или сестра", — говорит врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России Феруза Омарова.Когда подходящего родственника нет, специалисты обращаются к Федеральному регистру доноров костного мозга. В базе данных можно найти сведения об HLA-генотипах всех россиян, изъявивших желание стать потенциальными донорами. После того как кандидата находят, с ним связываются и просят провести подтверждающее типирование.Если и в российском регистре нет совместимых доноров, врачи отправляют запрос в международный банк данных."В НМИЦ гематологии мы плотно сотрудничаем с Германией — в их регистре порядка десяти миллионов доноров. Также у нас были из Израиля, Польши, Чехии, Великобритании, США, Австралии. Из нескольких кандидатов мы выбираем самого предпочтительного. Оцениваем разные факторы, в том числе возраст и инфекционный статус", — объясняет Омарова.По ее словам, часто у пациента нет времени ждать материал из другой страны. Поэтому важно развивать российский регистр. К тому же у нас много малых народностей, которым сложно подобрать донора в международном регистре.Попасть в регистр может любой человек в возрасте от 18 до 45 лет весом более 50 килограммов. Среди противопоказаний — инфекционные и паразитарные болезни, онкозаболевания и болезни крови.Как проходит донацияВзять костный мозг можно двумя способами. Первый — напрямую из таза. Доктор иглой прокалывает подвздошную кость и набирает вещество, которое затем помещают в пакет и везут на трансплантацию. Процедуру проводят под анестезией, поэтому боли донор не ощущает. Процесс длится около двух часов."Единственный риск, с которым можно столкнуться при заборе материала из тазовой кости, связан с самим наркозом. Поэтому донору предварительно следует обязательно проконсультироваться с анестезиологом. Выписывают на следующий день, и человек возвращается к обычной жизни. Иногда возникает боль в костях, но она проходит", — отмечает Феруза Омарова.При втором способе изымают кровь. Считается, что при таком методе донация идет комфортнее и эффективнее, поэтому его применяют чаще. Процедура начинается не сразу, перед ней донору в течение четырех-пяти дней подкожно вводят препарат, стимулирующий выход гомеопатических стволовых клеток из костного мозга в кровь. Затем подключают к системам и вставляют в обе руки иглы. Из одной вены кровь течет в сепаратор — аппарат, отделяющий стволовые клетки. Остальные компоненты возвращаются донору обратно по второй руке. В ходе процедуры он чувствует то же, что при обычной сдаче крови.Научное сообщество сходится во мнении, что донация костного мозга влечет минимальные риски, а возможные побочные эффекты вскоре исчезают.Рассказ пациенткиДва года назад Елизавета Бурцева перенесла трансплантацию костного мозга. У нее диагностировали острый лейкоз."Все случилось неожиданно. Однажды я ехала с детьми на велосипеде и случайно ударилась. На месте удара возник большой синяк, но я не придала этому значения. Затем всю ночь шла из носа кровь. Спустя три дня попала в больницу, — вспоминает пациентка. — Диагноз поставили сразу. Болезнь развивалась стремительно, и если бы меня не госпитализировали вовремя, то я бы умерла".Изучив анализы, врачи сообщили: необходима трансплантация костного мозга, иначе не выжить. Родных братьев и сестер у Елизаветы нет, а гены HLA родителей не подошли. Стали искать неродственного донора в регистре. По результатам типирования определили четырех человек. Больше всего совпадений было с Татьяной Коровиной, студенткой из Нижнего Новгорода, оказавшейся в системе совершенно случайно.Что значит быть доноромВ октябре 2018-го Татьяна работала волонтером на акции по сдаче крови на типирование."Мне тоже предложили сдать кровь и вступить в регистр. Я заполнила анкету. Противопоказаний не было. Позвонили только через два с половиной года. Сообщили, что предварительно мои гены HLA совпали с генами девушки, остро нуждающейся в трансплантации. Я не ждала такого звонка, потому что шансы совпасть ничтожны — один к десяти тысячам. Если решил стать донором, отказа быть не может: нельзя дать пациенту надежду, а потом забрать. Я согласилась", — рассказывает Коровина.С ней связались врачи из НМИЦ гематологии. Татьяна приехала в Москву на процедуру донации. По ее словам, одинаково хорошо себя чувствовала как во время забора крови, так и после. Даже успевала сдавать экзамены.С тех пор прошло два года. Все это время Елизавета и Татьяна практически ничего друг о друге не знали — только возраст и пол. Возможность увидеться лично появилась на мероприятии ко Дню донора костного мозга, организованном Фондом борьбы с лейкемией и НМИЦ гематологии Минздрава России. Сейчас Елизавета восстанавливается после лечения, а Татьяна надеется, что количество пациентов с лейкозом уменьшится. Но если кому-то снова понадобится трансплантация стволовых клеток, она не задумываясь согласится.

https://rsport.ria.ru/20220729/leykemiya-1805873262.html

https://ria.ru/20230824/donorstvo-1891917801.html

https://ria.ru/20221009/donor-1822588509.html

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россия, германия, израиль, рак крови, регистр доноров костного мозга, биология, здоровье