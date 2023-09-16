Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку семь кассетных снарядов
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Как отмечает ведомство, в 9.25 мск украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.