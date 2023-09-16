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Стало известно о новом экономическом импульсе для России

Стало известно о новом экономическом импульсе для России - РИА Новости, 16.09.2023

Стало известно о новом экономическом импульсе для России

Россия получает все больше доходов от продажи нефти в условиях роста цен на "черное золото", пишет Business Insider. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T05:18

2023-09-16T05:18

2023-09-16T05:46

в мире

россия

международное энергетическое агентство

министерство финансов рф (минфин россии)

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Россия получает все больше доходов от продажи нефти в условиях роста цен на "черное золото", пишет Business Insider.Как сообщает издание со ссылкой на данные Международного энергетического агентства, в прошлом месяце Россия заработала 17,1 миллиарда долларов от экспорта сырой нефти, что на 1,8 миллиарда больше, чем в июле.С конца июня нефть сорта WTI подорожала на 26%, примерно до 96 долларов за баррель, тогда как цены на российскую марку Uralsподскочили на 33%. В результате сокращения добычи странами ОПЕК+ оба показателя достигли почти десятимесячных максимумов.В статье говорится, что рост доходов от нефти, "вероятно", даст России экономический импульс.Как ранее сообщил Минфин, средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за баррель. Месяцем ранее средняя цена Urals составляла 70,33 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated - 84,23 доллара. Российская нефть за отчетный период подорожала на 9,5%.

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в мире, россия, международное энергетическое агентство, министерство финансов рф (минфин россии), опек, цены на нефть