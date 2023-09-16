https://ria.ru/20230916/bukhta-1896711622.html

В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров

В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости, 16.09.2023

В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров

Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе после временного закрытия рейда, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T15:53

2023-09-16T15:53

2023-09-16T15:53

севастополь

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе после временного закрытия рейда, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. В Севастопольской бухте в субботу в 12.30 перекрыли рейд и остановили движение морского пассажирского транспорта. Причина перекрытия рейда не комментировалась. " Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230916/udary-1896666179.html

севастополь

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

севастополь, общество, республика крым