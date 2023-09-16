https://ria.ru/20230916/bukhta-1896711622.html
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости, 16.09.2023
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе после временного закрытия рейда, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:53
2023-09-16T15:53
2023-09-16T15:53
севастополь
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе после временного закрытия рейда, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. В Севастопольской бухте в субботу в 12.30 перекрыли рейд и остановили движение морского пассажирского транспорта. Причина перекрытия рейда не комментировалась. " Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230916/udary-1896666179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, республика крым
Севастополь, Общество, Республика Крым
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
Движение паромов и катеров возобновили в Севастополе после временного закрытия