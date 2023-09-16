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Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами - РИА Новости, 16.09.2023
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18:16 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/avtomobili-1896729326.html
Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами
Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами - РИА Новости, 16.09.2023
Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами
Польша уведомила белорусскую сторону о прекращении пропуска через границу автомобилей с российскими номерами, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:16
2023-09-16T18:16
в мире
россия
польша
белоруссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Польша уведомила белорусскую сторону о прекращении пропуска через границу автомобилей с российскими номерами, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. "По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приостанавливается", - говорится в сообщении. Белорусские пограничники отметили, что от Латвии и Литвы они не получали официальную информацию о решениях в отношении машин с российской регистрацией, следующих через Белоруссию, однако из сообщений СМИ следует, что эти страны приняли аналогичные меры. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет на въезд легковых машин с российской регистрацией ввели Латвия, Эстония и Финляндия.
https://ria.ru/20230916/finlyandiya-1896646609.html
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в мире, россия, польша, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Варшава уведомила Минск о запрете въезда машин с российскими номерами

Польша уведомила Белоруссию о запрете въезда автомобилей с российскими номерами

© Sputnik / Виктор ТолочкоНа белорусско-польской границе
На белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
На белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Польша уведомила белорусскую сторону о прекращении пропуска через границу автомобилей с российскими номерами, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.
«
"По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приостанавливается", - говорится в сообщении.
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В Финляндии вступил в силу запрет на въезд российских легковых автомобилей
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Белорусские пограничники отметили, что от Латвии и Литвы они не получали официальную информацию о решениях в отношении машин с российской регистрацией, следующих через Белоруссию, однако из сообщений СМИ следует, что эти страны приняли аналогичные меры.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет на въезд легковых машин с российской регистрацией ввели Латвия, Эстония и Финляндия.
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