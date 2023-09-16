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ВМС Британии завершили ремонт авианосца Prince of Wales - РИА Новости, 16.09.2023
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03:29 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/avianosets-1896655220.html
ВМС Британии завершили ремонт авианосца Prince of Wales
ВМС Британии завершили ремонт авианосца Prince of Wales - РИА Новости, 16.09.2023
ВМС Британии завершили ремонт авианосца Prince of Wales
Британский авианосец Prince of Wales покинул доки после продолжительного ремонта, который обошелся Великобритании в 25 миллионов фунтов, сообщила в субботу... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:29
2023-09-16T03:29
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Британский авианосец Prince of Wales покинул доки после продолжительного ремонта, который обошелся Великобритании в 25 миллионов фунтов, сообщила в субботу газета Times со ссылкой на главу британских ВМС. "Он (авианосец) отремонтирован", - приводит издание слова главы ВМС сэра Бена Ки. По словам Ки, Великобритания является единственной европейской державой, чей флот включает два авианосца. Ранее газета Times отмечала, что стоимость ремонтных работ возросла до 25 миллионов фунтов после того, как в ходе ремонта были неправильно выровнены оба приводных вала, что могло привести к чрезмерной вибрации и риску повреждений. В октябре 2022 года у авианосца образовалась трещина в топливном шланге. В конце августа сломался один из гребных винтов, из-за чего корабль не добрался до учений в США и был вынужден вернуться на военно-морскую базу в Портсмут на одном гребном винте. В 2020 году Prince of Wales на полгода вышел из строя из-за затопления в машинном отделении. HMS Prince of Wales - второй из двух британских авианосцев класса Queen Elizabeth стоимостью в 3 миллиарда фунтов стерлингов. По информации минобороны Великобритании, крупнейший корабль британского флота чаще находился на ремонте, чем в море.
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в мире, великобритания, сша, портсмут
В мире, Великобритания, США, Портсмут
ВМС Британии завершили ремонт авианосца Prince of Wales

Times: Лондон потратил 25 миллионов фунтов на ремонт авианосца Prince of Wales

© Фото : LPHOT BEN CORBETT / Crown copyright 2022Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : LPHOT BEN CORBETT / Crown copyright 2022
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Британский авианосец Prince of Wales покинул доки после продолжительного ремонта, который обошелся Великобритании в 25 миллионов фунтов, сообщила в субботу газета Times со ссылкой на главу британских ВМС.
«
"Он (авианосец) отремонтирован", - приводит издание слова главы ВМС сэра Бена Ки.
По словам Ки, Великобритания является единственной европейской державой, чей флот включает два авианосца.
Ранее газета Times отмечала, что стоимость ремонтных работ возросла до 25 миллионов фунтов после того, как в ходе ремонта были неправильно выровнены оба приводных вала, что могло привести к чрезмерной вибрации и риску повреждений.
В октябре 2022 года у авианосца образовалась трещина в топливном шланге. В конце августа сломался один из гребных винтов, из-за чего корабль не добрался до учений в США и был вынужден вернуться на военно-морскую базу в Портсмут на одном гребном винте. В 2020 году Prince of Wales на полгода вышел из строя из-за затопления в машинном отделении.
HMS Prince of Wales - второй из двух британских авианосцев класса Queen Elizabeth стоимостью в 3 миллиарда фунтов стерлингов. По информации минобороны Великобритании, крупнейший корабль британского флота чаще находился на ремонте, чем в море.
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