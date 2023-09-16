https://ria.ru/20230916/aue-1896673871.html

В СИЗО в Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ*

В СИЗО в Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ* - РИА Новости, 16.09.2023

В СИЗО в Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ*

Следователи возбудили три уголовных дела из-за создания в одном из СИЗО Кабардино-Балкарской Республики ячейки запрещенного в России экстремистского движения... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:53

2023-09-16T09:53

2023-09-16T09:53

происшествия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили три уголовных дела из-за создания в одном из СИЗО Кабардино-Балкарской Республики ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "ГСУ СК России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Азамата Карданова, Руслана Назранова, Жантемира Тешева, Мажида Мадатова, Астемира Фашмухова и Михаила Кочаряна. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1, ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2019 году Карданов принял на себя неформальный криминальный статус "положенец" за КБР. Затем в середине 2020 года, находясь под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по КБР, он создал ячейку экстремистской организации "АУЕ"*, организацию деятельности которой впоследствии передал Назранову, наделив его при этом неформальным криминальным статусом "смотрящий". Кроме того, участниками деятельности экстремистской организации в различные периоды времени являлись Тешев, Мадатов, Фашмухов и Кочарян и другие неустановленные лица. Уточняется, что установить преступления и привлечь подозреваемых к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ МВД России по СКФО. Проведены 13 обысков в жилищах подозреваемых и их родственников, а также пять обысков в учреждениях ФСИН России. "Карданов задержан, и по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные подозреваемые отбывают наказание в исправительных учреждениях ФСИН России. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавляется в сообщении. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*). С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20230412/golodovka-1864786142.html

https://ria.ru/20230731/pobeg-1887272695.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кабардино-балкарская республика (кбр)