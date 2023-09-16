https://ria.ru/20230916/artilleriya-1896657471.html
Артиллерия уничтожила в ДНР девять боевых машин ВСУ, в том числе Bradley
Артиллерия уничтожила в ДНР девять боевых машин ВСУ, в том числе Bradley - РИА Новости, 16.09.2023
Артиллерия уничтожила в ДНР девять боевых машин ВСУ, в том числе Bradley
Артиллерия российской группировки "Юг" за минувшие сутки уничтожила в ДНР девять украинских военных машин, среди них – одна БМП Bradley, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T05:03
2023-09-16T05:03
2023-09-16T05:12
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Артиллерия российской группировки "Юг" за минувшие сутки уничтожила в ДНР девять украинских военных машин, среди них – одна БМП Bradley, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили."Уничтожена боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре, Красногоровке", - сказал он Кроме того, артиллерия группировки "Юг" поразила полевой склад боеприпасов в Веселом, пункту временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском. В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял три гаубицы M777 американского производства, а также четыре 120-миллиметровых миномета.
https://ria.ru/20230901/bradley-1893538390.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США
Артиллерия уничтожила в ДНР девять боевых машин ВСУ, в том числе Bradley
Артиллерия за сутки уничтожила в ДНР девять машин ВСУ, в том числе Bradley