https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896291243.html

Член СПЧ прокомментировал угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ

Член СПЧ прокомментировал угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ - РИА Новости, 14.09.2023

Член СПЧ прокомментировал угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ

Угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов - припадки ярости за пределами права и морали, такие призывы заставляют подумать об... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:35

2023-09-14T12:35

2023-09-14T12:35

вооруженные силы украины

александр брод

украина

международная федерация журналистов

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов - припадки ярости за пределами права и морали, такие призывы заставляют подумать об обеспечении безопасности журналистов, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком речь. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России по данному факту. "Эти припадки ярости далеко за пределами права и морали. Они за гранью человеческого. С другой стороны подобные призывы заставляют подумать об обеспечении безопасности наших журналистов, особенно тех, кто заметен в медийном пространстве, кто разоблачает украинский режим", - сказал Брод. По его словам, такая реакция также говорит о том, что деятельность российских журналистов "заметна и эффективна". "Конечно, стоит обратить внимание на подобные террористические призывы и Международной федерации журналистов. Ну и, конечно, Следственному комитету России дать правовую оценку подобному бешенству", - подчеркнул правозащитник.

https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html

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вооруженные силы украины, александр брод, украина, международная федерация журналистов, в мире