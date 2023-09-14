https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html
СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез
СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез - РИА Новости, 14.09.2023
СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез
Журналистам РФ стоит всерьез воспринять угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев и выразил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:36
2023-09-14T11:36
2023-09-14T11:36
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Журналистам РФ стоит всерьез воспринять угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев и выразил надежду, что представитель ВСУ будет наказана правоохранительными органами РФ. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком речь. "По поводу моральных качеств представителей киевского руководства, наверное, рассуждать бессмысленно. Подобные угрозы стоит воспринимать всерьез, мы не раз уже видели теракты в отношении наших журналистов, угрозы постоянно звучат, лидеров общественного мнения и известных ведущих - их охраняют, а коллегам нашим я рекомендую быть осторожными", - сказал РИА Новости Соловьев. Он выразил надежду, что когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов РФ, она будет наказана за подобные угрозы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, союз журналистов россии, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Союз журналистов России, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез
Глава СЖР Соловьев: журналистам стоит воспринять угрозы от Эштон-Чирилло всерьез
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Журналистам РФ стоит всерьез воспринять угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев и выразил надежду, что представитель ВСУ будет наказана правоохранительными органами РФ.
Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком речь.
"По поводу моральных качеств представителей киевского руководства, наверное, рассуждать бессмысленно. Подобные угрозы стоит воспринимать всерьез, мы не раз уже видели теракты в отношении наших журналистов, угрозы постоянно звучат, лидеров общественного мнения и известных ведущих - их охраняют, а коллегам нашим я рекомендую быть осторожными", - сказал РИА Новости Соловьев. Он выразил надежду, что когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов РФ, она будет наказана за подобные угрозы.
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