https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html

СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез

СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез - РИА Новости, 14.09.2023

СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез

Журналистам РФ стоит всерьез воспринять угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев и выразил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:36

2023-09-14T11:36

2023-09-14T11:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

союз журналистов россии

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Журналистам РФ стоит всерьез воспринять угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев и выразил надежду, что представитель ВСУ будет наказана правоохранительными органами РФ. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком речь. "По поводу моральных качеств представителей киевского руководства, наверное, рассуждать бессмысленно. Подобные угрозы стоит воспринимать всерьез, мы не раз уже видели теракты в отношении наших журналистов, угрозы постоянно звучат, лидеров общественного мнения и известных ведущих - их охраняют, а коллегам нашим я рекомендую быть осторожными", - сказал РИА Новости Соловьев. Он выразил надежду, что когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов РФ, она будет наказана за подобные угрозы.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896266363.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, союз журналистов россии, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр