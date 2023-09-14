Болгария разрешит импорт украинского зерна
Novinite: Болгария разрешит импорт украинского зерна
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Болгария с 15 сентября разрешит импорт украинского зерна, несмотря на то, что министр сельского хозяйства страны выступал против такого решения, передает болгарское агентство Novinite.
«
"С завтрашнего дня запрет на импорт украинской зерновой продукции будет снят", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в сообщении, министр сельского хозяйства Кирил Вытев признался, что "несколько раз выступал в защиту продления запрета на импорт украинской зерновой продукции, но на последнем заседании Совета министров были представлены макроэкономические данные в поддержку противоположной позиции".
В среду премьер-министр республики Николай Денков перед началом заседания кабинета министров заявил, что правительство Болгарии выступает за возобновление импорта зерна с Украины. При этом Вытев ранее в интервью телеканалу BTV заявлял, что не поддерживает разрешение импорта украинского зерна. По его словам, национальные производители пострадают от конкуренции с более дешевыми украинскими товарами.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти Болгарии за решение не продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Европейская комиссия приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Еврокомиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".