https://ria.ru/20230914/zerno-1896324888.html

Болгария разрешит импорт украинского зерна

Болгария разрешит импорт украинского зерна - РИА Новости, 14.09.2023

Болгария разрешит импорт украинского зерна

Болгария с 15 сентября разрешит импорт украинского зерна, несмотря на то, что министр сельского хозяйства страны выступал против такого решения, передает... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:34

2023-09-14T14:34

2023-09-14T14:36

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Болгария с 15 сентября разрешит импорт украинского зерна, несмотря на то, что министр сельского хозяйства страны выступал против такого решения, передает болгарское агентство Novinite. "С завтрашнего дня запрет на импорт украинской зерновой продукции будет снят", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается в сообщении, министр сельского хозяйства Кирил Вытев признался, что "несколько раз выступал в защиту продления запрета на импорт украинской зерновой продукции, но на последнем заседании Совета министров были представлены макроэкономические данные в поддержку противоположной позиции". В среду премьер-министр республики Николай Денков перед началом заседания кабинета министров заявил, что правительство Болгарии выступает за возобновление импорта зерна с Украины. При этом Вытев ранее в интервью телеканалу BTV заявлял, что не поддерживает разрешение импорта украинского зерна. По его словам, национальные производители пострадают от конкуренции с более дешевыми украинскими товарами. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти Болгарии за решение не продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Европейская комиссия приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Еврокомиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230907/zerno-1894651249.html

https://ria.ru/20230913/zerno-1896119450.html

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896239698.html

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цены на нефть, болгария, украина, польша, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, николай денков, зерновая сделка