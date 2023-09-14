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На Украине заявили о начале "войны" с важным союзником
На Украине заявили о начале "войны" с важным союзником - РИА Новости, 14.09.2023
На Украине заявили о начале "войны" с важным союзником
Украина и Польша начали "аграрную войну" из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает портал Вести.ua. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:50
2023-09-14T01:50
2023-09-14T01:50
в мире
украина
польша
варшава
матеуш моравецкий
евросоюз
зерновая сделка
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина и Польша начали "аграрную войну" из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает портал Вести.ua."Польша и Украина начали "аграрную войну". <...> Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода", — говорится в материале.Автор пояснил, что "зерно раздора" берет свое начало весной 2023 года, когда польские фермеры вышли на забастовку из-за падения цен на зерно почти вдвое. Его спровоцировал ввоз в страну более дешевого зерна с Украины. Кроме того, в преддверии скорых выборов польские политики зачастую делают громкие заявления об отношении с Украиной в сельскохозяйственной сфере.Накануне сообщалось, что кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что направил ЕК ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.Ранее министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна из постсоветской страны до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев категорически не согласен с такими планами, власти страны призвали руководство ЕС найти "сбалансированное решение".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, польша, варшава, матеуш моравецкий, евросоюз, зерновая сделка
В мире, Украина, Польша, Варшава, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Зерновая сделка
На Украине заявили о начале "войны" с важным союзником
Вести.ua: Украина и Польша начали аграрную войну из-за зерновой сделки