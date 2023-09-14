https://ria.ru/20230914/zerno-1896232102.html

На Украине заявили о начале "войны" с важным союзником

На Украине заявили о начале "войны" с важным союзником - РИА Новости, 14.09.2023

На Украине заявили о начале "войны" с важным союзником

Украина и Польша начали "аграрную войну" из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает портал Вести.ua. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T01:50

2023-09-14T01:50

2023-09-14T01:50

в мире

украина

польша

варшава

матеуш моравецкий

евросоюз

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина и Польша начали "аграрную войну" из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает портал Вести.ua."Польша и Украина начали "аграрную войну". <...> Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода", — говорится в материале.Автор пояснил, что "зерно раздора" берет свое начало весной 2023 года, когда польские фермеры вышли на забастовку из-за падения цен на зерно почти вдвое. Его спровоцировал ввоз в страну более дешевого зерна с Украины. Кроме того, в преддверии скорых выборов польские политики зачастую делают громкие заявления об отношении с Украиной в сельскохозяйственной сфере.Накануне сообщалось, что кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что направил ЕК ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.Ранее министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна из постсоветской страны до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев категорически не согласен с такими планами, власти страны призвали руководство ЕС найти "сбалансированное решение".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230913/dom-1895991595.html

украина

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, варшава, матеуш моравецкий, евросоюз, зерновая сделка