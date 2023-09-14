https://ria.ru/20230914/zelenskiy-1896308823.html
СМИ: Зеленский может сесть за один стол с представителем России в ООН
СМИ: Зеленский может сесть за один стол с представителем России в ООН - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: Зеленский может сесть за один стол с представителем России в ООН
Владимир Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с представителем России, сообщает издание Politico... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:34
2023-09-14T13:34
2023-09-14T15:51
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с представителем России, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами."Если на следующей неделе будет проведено специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России", — говорится в сообщении.Как отмечается, Зеленский в Нью-Йорке намерен заручиться поддержкой своего "мирного плана" из десяти пунктов, а также найти решения для продовольственного кризиса.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября.
https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html
https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896124479.html
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в мире, россия, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, оон, politico, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, ООН, Politico, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: Зеленский может сесть за один стол с представителем России в ООН
Politico: в СБ ООН Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ