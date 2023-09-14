https://ria.ru/20230914/zamorozki-1896333997.html

В Новгородской области вновь ожидаются заморозки

В Новгородской области вновь ожидаются заморозки - РИА Новости, 14.09.2023

В Новгородской области вновь ожидаются заморозки

Заморозки вновь ожидаются в Новгородской области в ночь на 16 сентября, температура упадет на 20 градусов. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:09

2023-09-14T15:09

2023-09-14T15:09

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великий новгород

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40848/05/408480587_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_2529f961c86f14f2bd386918757a6b01.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Заморозки вновь ожидаются в Новгородской области в ночь на 16 сентября, температура упадет на 20 градусов. В четверг в Великом Новгороде +20 градусов. "Температура воздуха ночью 16 сентября составит плюс 1-6 градусов по Цельсию, местами заморозки до минус 1 градуса по Цельсию, днем - плюс 15-20 градусов", - сообщает Новгородский гидрометцентр. Неделю назад – в ночь на 9 сентября - температура воздуха также понижалась на 20 градусов. Управление МЧС региона предупреждает, что при наступлении заморозков повышается риск возгораний в жилом секторе из-за использования отопительных приборов.

https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html

https://ria.ru/20230901/leto-1893553836.html

великий новгород

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород, новгородская область