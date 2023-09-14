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В Новгородской области вновь ожидаются заморозки - РИА Новости, 14.09.2023
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15:09 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/zamorozki-1896333997.html
В Новгородской области вновь ожидаются заморозки
В Новгородской области вновь ожидаются заморозки - РИА Новости, 14.09.2023
В Новгородской области вновь ожидаются заморозки
Заморозки вновь ожидаются в Новгородской области в ночь на 16 сентября, температура упадет на 20 градусов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:09
2023-09-14T15:09
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великий новгород
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Заморозки вновь ожидаются в Новгородской области в ночь на 16 сентября, температура упадет на 20 градусов. В четверг в Великом Новгороде +20 градусов. "Температура воздуха ночью 16 сентября составит плюс 1-6 градусов по Цельсию, местами заморозки до минус 1 градуса по Цельсию, днем - плюс 15-20 градусов", - сообщает Новгородский гидрометцентр. Неделю назад – в ночь на 9 сентября - температура воздуха также понижалась на 20 градусов. Управление МЧС региона предупреждает, что при наступлении заморозков повышается риск возгораний в жилом секторе из-за использования отопительных приборов.
https://ria.ru/20230901/zima-1893743554.html
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великий новгород
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород, новгородская область
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Великий Новгород, Новгородская область
В Новгородской области вновь ожидаются заморозки

В Новгородской области температура воздуха снова упадет на 20 градусов

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода России. Великий Новгород
Города России. Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Заморозки вновь ожидаются в Новгородской области в ночь на 16 сентября, температура упадет на 20 градусов.
В четверг в Великом Новгороде +20 градусов.
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"Температура воздуха ночью 16 сентября составит плюс 1-6 градусов по Цельсию, местами заморозки до минус 1 градуса по Цельсию, днем - плюс 15-20 градусов", - сообщает Новгородский гидрометцентр.
Неделю назад – в ночь на 9 сентября - температура воздуха также понижалась на 20 градусов.
Управление МЧС региона предупреждает, что при наступлении заморозков повышается риск возгораний в жилом секторе из-за использования отопительных приборов.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Великий НовгородНовгородская область
 
 
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