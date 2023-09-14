https://ria.ru/20230914/zakonotvorchestvo-1896336786.html
В России введут штраф за отказ от рассмотрения требований потребителей
В России введут штраф за отказ от рассмотрения требований потребителей - РИА Новости, 14.09.2023
В России введут штраф за отказ от рассмотрения требований потребителей
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию во втором чтении поправки, по которым необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:19
2023-09-14T15:19
2023-09-14T16:30
общество
иван сухарев
госдума рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию во втором чтении поправки, по которым необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований повлечет административный штраф до 300 тыс рублей. Поправки внесены в ранее принятый Госдумой в первом чтении законопроект Ивана Сухарева и Сергея Каргинова (фракция ЛДПР) о введении штрафов за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг. "Необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта с учетом поправок, он имеется в распоряжении РИА Новости. Навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора об их приобретении, "если иное не предусмотрено законом", а также включения в договор условий, которые обусловливают приобретение основных товаров обязательным приобретением дополнительных товаров "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей", также отмечается в тексте законопроекта. Изменения предполагается внести в статью 14.8 КоАП "Нарушение иных прав потребителей".
https://ria.ru/20230721/neustoyka-1885572958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, иван сухарев, госдума рф
Общество, Иван Сухарев, Госдума РФ
В России введут штраф за отказ от рассмотрения требований потребителей
За отказ рассмотреть требования потребителя будут штрафовать до 300 тысяч рублей
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию во втором чтении поправки, по которым необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований повлечет административный штраф до 300 тыс рублей.
Поправки внесены в ранее принятый Госдумой в первом чтении законопроект Ивана Сухарева
и Сергея Каргинова (фракция ЛДПР) о введении штрафов за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.
«
"Необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта с учетом поправок, он имеется в распоряжении РИА Новости.
Навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора об их приобретении, "если иное не предусмотрено законом", а также включения в договор условий, которые обусловливают приобретение основных товаров обязательным приобретением дополнительных товаров "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей", также отмечается в тексте законопроекта.
Изменения предполагается внести в статью 14.8 КоАП "Нарушение иных прав потребителей".
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