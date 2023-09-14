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Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию - РИА Новости, 14.09.2023
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13:23 14.09.2023 (обновлено: 13:43 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/yuzhnyysudan-1896305192.html
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию - РИА Новости, 14.09.2023
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию
Президент Южного Судана Салва Киир планирует прибыть в Россию 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:23
2023-09-14T13:43
россия
южный судан
владимир путин
салва киир
политика
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Салва Киир планирует прибыть в Россию 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Российской Федерации в Уганде и Южном Судане."Президент Южного Судана планирует посетить Москву 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным", - сообщили в дипмиссии.
https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886441128.html
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россия, южный судан, владимир путин, салва киир, политика
Россия, Южный Судан, Владимир Путин, Салва Киир, Политика
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию

Глава Южного Судана планирует 27-28 сентября встретиться в России с Путиным

© AP Photo / John MuchuchaПрезидент Южного Судана Салва Киир
Президент Южного Судана Салва Киир - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / John Muchucha
Президент Южного Судана Салва Киир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Салва Киир планирует прибыть в Россию 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Российской Федерации в Уганде и Южном Судане.
"Президент Южного Судана планирует посетить Москву 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным", - сообщили в дипмиссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Южного Судана Хуссейн Акол Абдельбаги на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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27 июля, 01:35
 
РоссияЮжный СуданВладимир ПутинСалва КиирПолитика
 
 
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