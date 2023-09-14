https://ria.ru/20230914/yuzhnyysudan-1896305192.html
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию - РИА Новости, 14.09.2023
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию
Президент Южного Судана Салва Киир планирует прибыть в Россию 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:23
2023-09-14T13:23
2023-09-14T13:43
россия
южный судан
владимир путин
салва киир
политика
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Салва Киир планирует прибыть в Россию 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Российской Федерации в Уганде и Южном Судане."Президент Южного Судана планирует посетить Москву 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным", - сообщили в дипмиссии.
https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886441128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южный судан, владимир путин, салва киир, политика
Россия, Южный Судан, Владимир Путин, Салва Киир, Политика
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию
Глава Южного Судана планирует 27-28 сентября встретиться в России с Путиным