https://ria.ru/20230914/yuzhnyysudan-1896305192.html

Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию

Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию - РИА Новости, 14.09.2023

Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию

Президент Южного Судана Салва Киир планирует прибыть в Россию 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:23

2023-09-14T13:23

2023-09-14T13:43

россия

южный судан

владимир путин

салва киир

политика

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Салва Киир планирует прибыть в Россию 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Российской Федерации в Уганде и Южном Судане."Президент Южного Судана планирует посетить Москву 27-28 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным", - сообщили в дипмиссии.

https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886441128.html

россия

южный судан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, южный судан, владимир путин, салва киир, политика