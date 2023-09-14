https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html

В Японии заявили, что продолжат санкции против России

В Японии заявили, что продолжат санкции против России - РИА Новости, 14.09.2023

В Японии заявили, что продолжат санкции против России

Токио намерен продолжить санкции против Москвы, но планирует исходить в отношениях с Россией из своих национальных интересов, заявила на первой... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:16

2023-09-14T07:16

2023-09-14T11:03

япония

россия

в мире

ёко камикава

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ТОКИО, 14 сен — РИА Новости. Токио намерен продолжить санкции против Москвы, но планирует исходить в отношениях с Россией из своих национальных интересов, заявила на первой пресс-конференции новая глава МИД Японии Ёко Камикава. "Наша страна во взаимодействии с мировым сообществом, прежде всего с G7, приняла сильные санкции в отношении России и намерена и впредь их продолжать", — сообщила Камикава.При этом, подчеркнула политик, речь идет о государстве, находящемся по соседству."В отношении таких вопросов, когда необходимо взаимодействие стран — соседей Японии и России, например, в экономической деятельности, такой как рыболовство, в вопросах безопасности на море, мы будем действовать в соответствии с тем, что в рамках всей внешней политики представляет наши национальные интересы", — добавила министр. С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков. Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896240628.html

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япония, россия, в мире, ёко камикава