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На Украине судье грозит срок за пророссийские высказывания
На Украине судье грозит срок за пророссийские высказывания - РИА Новости, 14.09.2023
На Украине судье грозит срок за пророссийские высказывания
Судья в Черкасской области на Украине предстанет перед судом по обвинению в пророссийских высказываниях, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:16
2023-09-14T16:16
2023-09-14T16:16
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Судья в Черкасской области на Украине предстанет перед судом по обвинению в пророссийских высказываниях, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". "Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении судьи из Черкасской области, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Речь идет о Светлане Федорец", - сообщает издание. По данным издания, ранее Высший совет правосудия избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Как сообщает офис генпрокурора Украины, занимая административную должность председателя суда, она как должностное лицо в общении с другими гражданами распространяла "российские нарративы" и "убеждала в них собеседников". В ведомстве добавили, что подозреваемая судья "даже встречала новый, 2023 год" в Крыму. Ей вменяют статью "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, украина, владимир путин, россия, здоровье - общество, черкасская область
В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Здоровье - Общество, Черкасская область
На Украине судье грозит срок за пророссийские высказывания
Украинской судье из Черкасской области грозит срок за пророссийские высказывания
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Судья в Черкасской области на Украине предстанет перед судом по обвинению в пророссийских высказываниях, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".
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"Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении судьи из Черкасской области, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Речь идет о Светлане Федорец", - сообщает издание.
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По данным издания, ранее Высший совет правосудия избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Как сообщает офис генпрокурора Украины, занимая административную должность председателя суда, она как должностное лицо в общении с другими гражданами распространяла "российские нарративы" и "убеждала в них собеседников". В ведомстве добавили, что подозреваемая судья "даже встречала новый, 2023 год" в Крыму.
Ей вменяют статью "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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