https://ria.ru/20230914/vulkan-1896243836.html

"Вулканы Камчатки" не стали включать в список объектов под угрозой

"Вулканы Камчатки" не стали включать в список объектов под угрозой - РИА Новости, 14.09.2023

"Вулканы Камчатки" не стали включать в список объектов под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение не включать "Вулканы Камчатки" в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:04

2023-09-14T08:04

2023-09-14T08:04

туризм

россия

саудовская аравия

эфиопия

виктория абрамченко

александр сафонов

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

юнеско

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение не включать "Вулканы Камчатки" в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Ранее ЮНЕСКО предложил внести природный объект "Вулканы Камчатки" в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой из-за планов строительства туристического комплекса на его территории. "Как сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко, Комитет всемирного наследия на проходящей сейчас в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии 45-й сессии счел преждевременным внесение российского природного объекта "Вулканы Камчатки" в Список под угрозой", - говорится в сообщении. Отмечается, что рассмотрение вопроса прошло в "конструктивном ключе". Большинство членов Комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Мали, ЮАР, Оман, Руанду, Катар, Замбию, отметили предпринимаемые Россией усилия по повышению охранного статуса объекта "Вулканы Камчатки". Вопрос включения "Вулканов Камчатки" в список объектов под угрозой поднимался ещё в 2021 году, на 44-й сессии, однако негативного решения удалось избежать и тогда. С 2022 года по решению руководства страны Минприроды России ведет работу по созданию особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка с проектным названием "Вулканы Камчатки". Как отметила вице-премьер, до 1 ноября 2023 года Минприроды закончит работу по подготовке нормативного правового акта о создании национального парка и внесет его в правительство РФ. В пределах охранной зоны нацпарка будет установлен особый режим использования земельных участков и водных объектов. По словам Абрамченко, это позволит обеспечить целостность объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки", а также контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности. Сергей Бачин, председатель совета директоров парка "Три вулкана", под руководством которого был построен комплекс "Роза Хутор" и Александр Сафонов, директор департамента проектов в сфере туризма компании "Интеррос", также принимавшей участие в строительстве объектов на Красной Поляне, представили проект курорта мирового класса на Камчатке на Восточном экономическом форуме в 2022 году. По их оценкам, туристический поток на Дальнем Востоке благодаря комплексу "Три вулкана" вырастет до 600 тысяч посещений в год, а поступления в бюджеты всех уровней за первые десять лет эксплуатации проекта составят более 21 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230907/yunesko-1894710035.html

https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896047123.html

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эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, саудовская аравия, эфиопия, виктория абрамченко, александр сафонов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), юнеско, роза хутор, новости - туризм