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Вучич выразил беспокойство из-за безуспешных переговоров с Косово - РИА Новости, 14.09.2023
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17:24 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/vuchich-1896367945.html
Вучич выразил беспокойство из-за безуспешных переговоров с Косово
Вучич выразил беспокойство из-за безуспешных переговоров с Косово - РИА Новости, 14.09.2023
Вучич выразил беспокойство из-за безуспешных переговоров с Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен судьбой сербов в Косово и Метохии после безрезультатного раунда переговоров с "премьером"... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:24
2023-09-14T17:24
в мире
косово
брюссель
сербия
александр вучич
альбин курти
жозеп боррель
евросоюз
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БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен судьбой сербов в Косово и Метохии после безрезультатного раунда переговоров с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти при посредничестве ЕС. В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры Вучича и Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Боррель и Лайчак cначала провели отдельные встречи с президентом Сербии и косовоалбанским "премьером", затем состоялись трехсторонние переговоры. По окончанию раунда сербский лидер заявил, что Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена без результата. Он уточнил, что сербская сторона подняла на переговорах вопрос "экспроприации" Приштиной сербских учреждений на севере края и выдворения сотрудников, а также согласилась перепроверить предложение о формировании Сообщества сербских общин. "Сербия проявила желание приступить к конструктивным решениям. Я обеспокоен положением сербского народа в Косово и Метохии после того, что сегодня слышал. Ожидаю реакцию Европы после этого", - заявил Вучич журналистам в Брюсселе. Диалог ранее зашел в тупик в свете обострения в крае, на последнем раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово от прихода к власти в марте 2021 года нынешнего "премьера" произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути". Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html
https://ria.ru/20230911/vuchich-1895617116.html
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в мире, косово, брюссель, сербия, александр вучич, альбин курти, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Косово, Брюссель, Сербия, Александр Вучич, Альбин Курти, Жозеп Боррель, Евросоюз
Вучич выразил беспокойство из-за безуспешных переговоров с Косово

Вучич выразил беспокойство из-за судьбы сербов после переговоров в Брюсселе

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен судьбой сербов в Косово и Метохии после безрезультатного раунда переговоров с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти при посредничестве ЕС.
В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры Вучича и Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Боррель и Лайчак cначала провели отдельные встречи с президентом Сербии и косовоалбанским "премьером", затем состоялись трехсторонние переговоры.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич
8 сентября, 15:16
По окончанию раунда сербский лидер заявил, что Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена без результата. Он уточнил, что сербская сторона подняла на переговорах вопрос "экспроприации" Приштиной сербских учреждений на севере края и выдворения сотрудников, а также согласилась перепроверить предложение о формировании Сообщества сербских общин.
"Сербия проявила желание приступить к конструктивным решениям. Я обеспокоен положением сербского народа в Косово и Метохии после того, что сегодня слышал. Ожидаю реакцию Европы после этого", - заявил Вучич журналистам в Брюсселе.
Диалог ранее зашел в тупик в свете обострения в крае, на последнем раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово от прихода к власти в марте 2021 года нынешнего "премьера" произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути".
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Вучич высказался о вступлении Сербии в ЕС в 2026-2028 годах
11 сентября, 16:36
 
В миреКосовоБрюссельСербияАлександр ВучичАльбин КуртиЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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