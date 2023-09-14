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На "Курганмашзаводе" ликвидировали возгорание - РИА Новости, 14.09.2023
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10:03 14.09.2023 (обновлено: 10:24 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vozgoranie-1896255761.html
На "Курганмашзаводе" ликвидировали возгорание
На "Курганмашзаводе" ликвидировали возгорание - РИА Новости, 14.09.2023
На "Курганмашзаводе" ликвидировали возгорание
На "Курганмашзаводе" ликвидировано возгорание, завод продолжает работу по гособоронзаказу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе КМЗ (входит в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:03
2023-09-14T10:24
происшествия
высокоточные комплексы
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МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. На "Курганмашзаводе" ликвидировано возгорание, завод продолжает работу по гособоронзаказу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе КМЗ (входит в холдинг "Высокоточные комплексы").Там отметили, что "в ходе проведения сварочных работ в одном из помещений КМЗ в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров, в результате пострадали двое рабочих".Рабочим, уточнили в холдинге, оказана вся необходимая помощь, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает."Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. Завод продолжает выполнять ГОЗ в штатном режиме. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.В сообщении регионального управления СК РФ отмечается, что пожар произошел днем 13 сентября, двое работников получили ожоги различной степени тяжести "в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака"."По данному факту следственными органами СУСК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
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происшествия, высокоточные комплексы
Происшествия, Высокоточные комплексы
На "Курганмашзаводе" ликвидировали возгорание

На "Курганмашзаводе" ликвидировали возгорание, работа идет в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. На "Курганмашзаводе" ликвидировано возгорание, завод продолжает работу по гособоронзаказу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе КМЗ (входит в холдинг "Высокоточные комплексы").
Там отметили, что "в ходе проведения сварочных работ в одном из помещений КМЗ в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров, в результате пострадали двое рабочих".
Рабочим, уточнили в холдинге, оказана вся необходимая помощь, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
«
"Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. Завод продолжает выполнять ГОЗ в штатном режиме. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.
В сообщении регионального управления СК РФ отмечается, что пожар произошел днем 13 сентября, двое работников получили ожоги различной степени тяжести "в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака".
"По данному факту следственными органами СУСК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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