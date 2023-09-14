https://ria.ru/20230914/vaktsina-1896231674.html

Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V"

Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V" - РИА Новости, 14.09.2023

Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V"

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" с измененным составом, следует из данных реестра разрешенных... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T01:28

2023-09-14T01:28

2023-09-14T01:59

общество

россия

александр гинцбург

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" с измененным составом, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований. "Цель клинического исследования: оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев",- говорится в реестре. Завершатся исследования 31 декабря 2024 года, предполагается, что в них примут участие 100 добровольцев, уточняется в реестре. Кроме того, выдано разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавируса для детей 12-17 лет. Исследования также завершатся 31 декабря 2024 года.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев.

https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html

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общество, россия, александр гинцбург, вакцина "спутник v"