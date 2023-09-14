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Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V" - РИА Новости, 14.09.2023
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01:28 14.09.2023 (обновлено: 01:59 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vaktsina-1896231674.html
Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V"
Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V" - РИА Новости, 14.09.2023
Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V"
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" с измененным составом, следует из данных реестра разрешенных... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:28
2023-09-14T01:59
общество
россия
александр гинцбург
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" с измененным составом, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований. "Цель клинического исследования: оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев",- говорится в реестре. Завершатся исследования 31 декабря 2024 года, предполагается, что в них примут участие 100 добровольцев, уточняется в реестре. Кроме того, выдано разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавируса для детей 12-17 лет. Исследования также завершатся 31 декабря 2024 года.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев.
https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html
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общество, россия, александр гинцбург, вакцина "спутник v"
Общество, Россия, Александр Гинцбург, Вакцина "Спутник V"
Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V"

Реестр: Минздрав разрешил клинические исследования обновленного "Спутника V"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" с измененным составом, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований.
«
"Цель клинического исследования: оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев",- говорится в реестре.
Завершатся исследования 31 декабря 2024 года, предполагается, что в них примут участие 100 добровольцев, уточняется в реестре.
Кроме того, выдано разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавируса для детей 12-17 лет. Исследования также завершатся 31 декабря 2024 года.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев.
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