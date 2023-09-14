https://ria.ru/20230914/ukraina-1896358060.html

Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте

Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте - РИА Новости, 14.09.2023

Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:36

2023-09-14T16:36

2023-09-14T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей ермак

сша

джейк салливан

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на фронте и потребности Украины в вопросах безопасности. "Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, которые предпринимают силы обороны для продвижения вперед. Обсудили потребности Украины в безопасности, а также формулу мира президента Владимира Зеленского", - написал Ермак. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, сша, джейк салливан, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр