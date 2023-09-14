Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте
Ермак обсудил по телефону с советником Байдена Салливаном ситуацию на фронте
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на фронте и потребности Украины в вопросах безопасности.
"Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, которые предпринимают силы обороны для продвижения вперед. Обсудили потребности Украины в безопасности, а также формулу мира президента Владимира Зеленского", - написал Ермак.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.