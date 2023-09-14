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Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896358060.html
Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте
Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте - РИА Новости, 14.09.2023
Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:36
2023-09-14T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
сша
джейк салливан
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на фронте и потребности Украины в вопросах безопасности. "Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, которые предпринимают силы обороны для продвижения вперед. Обсудили потребности Украины в безопасности, а также формулу мира президента Владимира Зеленского", - написал Ермак. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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в мире, украина, андрей ермак, сша, джейк салливан, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, США, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте

Ермак обсудил по телефону с советником Байдена Салливаном ситуацию на фронте

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что обсудил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на фронте и потребности Украины в вопросах безопасности.
"Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, которые предпринимают силы обороны для продвижения вперед. Обсудили потребности Украины в безопасности, а также формулу мира президента Владимира Зеленского", - написал Ермак.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ЕрмакСШАДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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