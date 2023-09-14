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Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 14.09.2023 (обновлено: 11:10 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896266363.html
Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины
Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины - РИА Новости, 14.09.2023
Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель Сил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:07
2023-09-14T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель Сил теробороны Украины обещает убивать пророссийских журналистов, в качестве доказательства террористического характера киевского режима. "Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", - написала Захарова, комментируя заявления представителя Сил территориальной обороны Украины о том, что Киев будет убивать "пророссийских журналистов" ради "Бога... и полного освобождения".
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895854307.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины

Захарова: Россия отправит в международные НПО угрозы убийством от Эштон-Чирилло

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель Сил теробороны Украины обещает убивать пророссийских журналистов, в качестве доказательства террористического характера киевского режима.
"Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", - написала Захарова, комментируя заявления представителя Сил территориальной обороны Украины о том, что Киев будет убивать "пророссийских журналистов" ради "Бога... и полного освобождения".
Фотография, опубликованная в телеграм-канале Антона Красовского
Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами
12 сентября, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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