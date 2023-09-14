https://ria.ru/20230914/ukraina-1896266363.html
Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины
Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины - РИА Новости, 14.09.2023
Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель Сил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:07
2023-09-14T11:07
2023-09-14T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель Сил теробороны Украины обещает убивать пророссийских журналистов, в качестве доказательства террористического характера киевского режима. "Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", - написала Захарова, комментируя заявления представителя Сил территориальной обороны Украины о том, что Киев будет убивать "пророссийских журналистов" ради "Бога... и полного освобождения".
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895854307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины
Захарова: Россия отправит в международные НПО угрозы убийством от Эштон-Чирилло