https://ria.ru/20230914/ukraina-1896266363.html

Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины

Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины - РИА Новости, 14.09.2023

Захарова пообещала предать огласке угрозы от спикера теробороны Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель Сил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:07

2023-09-14T11:07

2023-09-14T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель Сил теробороны Украины обещает убивать пророссийских журналистов, в качестве доказательства террористического характера киевского режима. "Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", - написала Захарова, комментируя заявления представителя Сил территориальной обороны Украины о том, что Киев будет убивать "пророссийских журналистов" ради "Бога... и полного освобождения".

https://ria.ru/20230912/rossiya-1895854307.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр