Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896328454.html
В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа
В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа - РИА Новости, 14.09.2023
В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа
Жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве супруги, которая работала участковым уполномоченным полиции, сообщило региональное управление СК... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:49
2023-09-14T14:49
происшествия
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822204390_176:0:1600:801_1920x0_80_0_0_d23813d3616678eac1bd53a363f96c89.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве супруги, которая работала участковым уполномоченным полиции, сообщило региональное управление СК РФ. В апреле 2022 года тело женщины, участкового уполномоченного свердловской полиции, было найдено на берегу реки Бисерть в 1,5 километрах от поселка Первомайского. Следователи заявляли, что смерть женщины носит криминальный характер, отрабатывались разные версии произошедшего, при этом супруг свою вину категорически отрицал. Сейчас причастность мужчины к убийству установлена, по месту его жительства и работы прошли обыски. "Жителю Красноуфимского района предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)", – сообщает следственное управление. Как отмечают в СУСК, мужчина убил жену из "личной неприязни", сейчас он задержан, в отношении него планируется провести психиатрическую экспертизу, а следствие обратится в суд, чтобы тот заключил его под стражу. "По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, так называемый детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей", – уточнил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20230912/ubiystvo-1895966835.html
https://ria.ru/20230907/podozrevaemaya-1894747064.html
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822204390_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_ed1878fb2f930022add3e681df3c1766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве супруги, работавшей участковой

© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве супруги, которая работала участковым уполномоченным полиции, сообщило региональное управление СК РФ.
В апреле 2022 года тело женщины, участкового уполномоченного свердловской полиции, было найдено на берегу реки Бисерть в 1,5 километрах от поселка Первомайского. Следователи заявляли, что смерть женщины носит криминальный характер, отрабатывались разные версии произошедшего, при этом супруг свою вину категорически отрицал. Сейчас причастность мужчины к убийству установлена, по месту его жительства и работы прошли обыски.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Полиция задержала в Зеленограде подозреваемого в убийстве двух мужчин
12 сентября, 21:14
«
"Жителю Красноуфимского района предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)", – сообщает следственное управление.
Как отмечают в СУСК, мужчина убил жену из "личной неприязни", сейчас он задержан, в отношении него планируется провести психиатрическую экспертизу, а следствие обратится в суд, чтобы тот заключил его под стражу.
«
"По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, так называемый детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей", – уточнил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
На Кубани подозреваемую в убийстве двухлетней дочери арестовали до ноября
7 сентября, 14:09
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала