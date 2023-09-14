В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве супруги, работавшей участковой
© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве супруги, которая работала участковым уполномоченным полиции, сообщило региональное управление СК РФ.
В апреле 2022 года тело женщины, участкового уполномоченного свердловской полиции, было найдено на берегу реки Бисерть в 1,5 километрах от поселка Первомайского. Следователи заявляли, что смерть женщины носит криминальный характер, отрабатывались разные версии произошедшего, при этом супруг свою вину категорически отрицал. Сейчас причастность мужчины к убийству установлена, по месту его жительства и работы прошли обыски.
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"Жителю Красноуфимского района предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)", – сообщает следственное управление.
Как отмечают в СУСК, мужчина убил жену из "личной неприязни", сейчас он задержан, в отношении него планируется провести психиатрическую экспертизу, а следствие обратится в суд, чтобы тот заключил его под стражу.
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"По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, так называемый детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей", – уточнил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.