https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896328454.html

В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа

В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа - РИА Новости, 14.09.2023

В Свердловской области в убийстве сотрудницы полиции подозревают ее мужа

Жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве супруги, которая работала участковым уполномоченным полиции, сообщило региональное управление СК... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:49

2023-09-14T14:49

2023-09-14T14:49

происшествия

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Жителю Свердловской области предъявлено обвинение в убийстве супруги, которая работала участковым уполномоченным полиции, сообщило региональное управление СК РФ. В апреле 2022 года тело женщины, участкового уполномоченного свердловской полиции, было найдено на берегу реки Бисерть в 1,5 километрах от поселка Первомайского. Следователи заявляли, что смерть женщины носит криминальный характер, отрабатывались разные версии произошедшего, при этом супруг свою вину категорически отрицал. Сейчас причастность мужчины к убийству установлена, по месту его жительства и работы прошли обыски. "Жителю Красноуфимского района предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)", – сообщает следственное управление. Как отмечают в СУСК, мужчина убил жену из "личной неприязни", сейчас он задержан, в отношении него планируется провести психиатрическую экспертизу, а следствие обратится в суд, чтобы тот заключил его под стражу. "По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, так называемый детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей", – уточнил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20230912/ubiystvo-1895966835.html

https://ria.ru/20230907/podozrevaemaya-1894747064.html

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происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)