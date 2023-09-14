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В Сумгаите нашли опасное радиоактивное вещество - РИА Новости, 14.09.2023
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12:29 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/tseziy-1896289365.html
В Сумгаите нашли опасное радиоактивное вещество
В Сумгаите нашли опасное радиоактивное вещество - РИА Новости, 14.09.2023
В Сумгаите нашли опасное радиоактивное вещество
В Сумгаите, втором по численности городе Азербайджана, обнаружено опасное радиоактивное вещество цезий-137, сообщает Государственное агентство по регулированию... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:29
2023-09-14T12:29
сумгаит
азербайджан
в мире
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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. В Сумгаите, втором по численности городе Азербайджана, обнаружено опасное радиоактивное вещество цезий-137, сообщает Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС республики. "В ходе радиологических испытаний, проведенных Управлением ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, в городе Сумгаит была обнаружена зона с аномальными показателями радиации. После того как в результате повторных проверок выводы специалистов подтвердились, соответствующие госучреждения были проинформированы об этом. Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС привлекло к исследованию радиологической обстановки на территориях с возможной радиационной угрозой в промышленной зоне вблизи города Сумгаит. Было обнаружено опасное радиоактивное вещество цезий-137", - говорится в сообщении. Цезий-137 — радиоактивный нуклид с атомным номером 55 и массовым числом 137. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах. Активность одного грамма этого нуклида составляет приблизительно 3,2 ТБк.
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сумгаит, азербайджан, в мире
Сумгаит, Азербайджан, В мире
В Сумгаите нашли опасное радиоактивное вещество

В Сумгаите нашли опасное радиоактивное вещество цезий-137

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДозиметр
Дозиметр - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. В Сумгаите, втором по численности городе Азербайджана, обнаружено опасное радиоактивное вещество цезий-137, сообщает Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС республики.
"В ходе радиологических испытаний, проведенных Управлением ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, в городе Сумгаит была обнаружена зона с аномальными показателями радиации. После того как в результате повторных проверок выводы специалистов подтвердились, соответствующие госучреждения были проинформированы об этом. Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС привлекло к исследованию радиологической обстановки на территориях с возможной радиационной угрозой в промышленной зоне вблизи города Сумгаит. Было обнаружено опасное радиоактивное вещество цезий-137", - говорится в сообщении.
Цезий-137 — радиоактивный нуклид с атомным номером 55 и массовым числом 137. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах. Активность одного грамма этого нуклида составляет приблизительно 3,2 ТБк.
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