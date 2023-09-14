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Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года - РИА Новости, 14.09.2023
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16:25 14.09.2023 (обновлено: 16:28 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/tseny-1896355318.html
Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года
Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года - РИА Новости, 14.09.2023
Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года
Цены на электроэнергию во Франции вновь вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года, считает президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE)... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:25
2023-09-14T16:28
экономика
франция
россия
евросоюз
северный поток
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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Цены на электроэнергию во Франции вновь вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года, считает президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон, его цитирует телеканал BFM Business.&quot;Нас ожидает значительный рост цен, но речь не идет об удвоении счетов или их увеличении на 50%. В ходе проведенных подсчетов тарифов на продажу электричества Франция должна прийти к их увеличению на 10-20% в следующем году&quot;, - цитирует Варгон телеканал BFM Business.По ее словам, размер роста тарифов будет зависеть от стоимости электроэнергии в конце 2023 года. Согласно последнему отчету Национального института статистики Франции (Insee), инфляция в стране в августе вновь начала расти, что в том числе обусловлено ростом цен на энергию, составившим 6,8% в годовом выражении в августе после 3,7% в июле. Во Франции с 1 августа текущего года перестал действовать "тарифный щит" - действовавшая с 2021 года мера правительства по сдерживанию цен на электричество, которые выросли на 10%. Повышение тарифов затронуло более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию таким образом, вырос примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов. С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.
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экономика, франция, россия, евросоюз, северный поток
Экономика, Франция, Россия, Евросоюз, Северный поток
Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года

Регулятор во Франции ожидает рост цен на электроэнергию на 10-20% с 2024 года

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Цены на электроэнергию во Франции вновь вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года, считает президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон, его цитирует телеканал BFM Business.
«

"Нас ожидает значительный рост цен, но речь не идет об удвоении счетов или их увеличении на 50%. В ходе проведенных подсчетов тарифов на продажу электричества Франция должна прийти к их увеличению на 10-20% в следующем году", - цитирует Варгон телеканал BFM Business.

По ее словам, размер роста тарифов будет зависеть от стоимости электроэнергии в конце 2023 года.
Согласно последнему отчету Национального института статистики Франции (Insee), инфляция в стране в августе вновь начала расти, что в том числе обусловлено ростом цен на энергию, составившим 6,8% в годовом выражении в августе после 3,7% в июле.
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С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.
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