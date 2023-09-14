https://ria.ru/20230914/tseny-1896355318.html

Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года

Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года - РИА Новости, 14.09.2023

Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года

Цены на электроэнергию во Франции вновь вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года, считает президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE)... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:25

2023-09-14T16:25

2023-09-14T16:28

экономика

франция

россия

евросоюз

северный поток

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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Цены на электроэнергию во Франции вновь вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года, считает президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон, его цитирует телеканал BFM Business."Нас ожидает значительный рост цен, но речь не идет об удвоении счетов или их увеличении на 50%. В ходе проведенных подсчетов тарифов на продажу электричества Франция должна прийти к их увеличению на 10-20% в следующем году", - цитирует Варгон телеканал BFM Business.По ее словам, размер роста тарифов будет зависеть от стоимости электроэнергии в конце 2023 года. Согласно последнему отчету Национального института статистики Франции (Insee), инфляция в стране в августе вновь начала расти, что в том числе обусловлено ростом цен на энергию, составившим 6,8% в годовом выражении в августе после 3,7% в июле. Во Франции с 1 августа текущего года перестал действовать "тарифный щит" - действовавшая с 2021 года мера правительства по сдерживанию цен на электричество, которые выросли на 10%. Повышение тарифов затронуло более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию таким образом, вырос примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов. С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.

https://ria.ru/20230831/tseny-1893490695.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, франция, россия, евросоюз, северный поток