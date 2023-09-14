https://ria.ru/20230914/trevoga-1896247275.html
В Сумской области объявили воздушную тревогу
В Сумской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.09.2023
В Сумской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:59
2023-09-14T08:59
2023-09-14T08:59
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сумская область
украина
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Сумской области прозвучал в 08.30 (совпадает с мск), через пять минут тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской области