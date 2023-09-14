https://ria.ru/20230914/tayvan-1896236980.html

Минобороны Тайваня отследило 68 воздушных судов армии КНР

Минобороны Тайваня отследило 68 воздушных судов армии КНР - РИА Новости, 14.09.2023

Минобороны Тайваня отследило 68 воздушных судов армии КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 68 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T04:54

2023-09-14T04:54

2023-09-14T04:54

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 68 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "К 6.00 (1.00 мск - ред.) 14 сентября вокруг Тайваня были зафиксированы 68 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Отмечается, что 40 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230907/knr-1894736077.html

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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая