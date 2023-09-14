https://ria.ru/20230914/tatarstan-1896299610.html
В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития
В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития - РИА Новости, 14.09.2023
В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития
Следующий, 2024 год, в Татарстане будет Годом научно-технологического развития, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:02
2023-09-14T13:02
2023-09-14T13:02
республика татарстан
рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Следующий, 2024 год, в Татарстане будет Годом научно-технологического развития, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана. Он отметил, что все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики."Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан. Правительству (Татарстана) необходимо внести соответствующие предложения по закреплению полномочий Академии наук в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук республики", - сказал Минниханов.
https://ria.ru/20230901/tatarstan-1893755800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Следующий, 2024 год, в Татарстане будет Годом научно-технологического развития, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана.
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Он отметил, что все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики.
"Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан. Правительству (Татарстана) необходимо внести соответствующие предложения по закреплению полномочий Академии наук в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук республики", - сказал Минниханов
.