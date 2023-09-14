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В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития - РИА Новости, 14.09.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
13:02 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/tatarstan-1896299610.html
В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития
В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития - РИА Новости, 14.09.2023
В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития
Следующий, 2024 год, в Татарстане будет Годом научно-технологического развития, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:02
2023-09-14T13:02
республика татарстан
рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Следующий, 2024 год, в Татарстане будет Годом научно-технологического развития, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана. Он отметил, что все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики."Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан. Правительству (Татарстана) необходимо внести соответствующие предложения по закреплению полномочий Академии наук в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук республики", - сказал Минниханов.
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рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов

В Татарстане 2024 год объявили Годом научно-технологического развития

© РИА Новости / Пресс-служба президена Татарстана | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президена Татарстана
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Следующий, 2024 год, в Татарстане будет Годом научно-технологического развития, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана.
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Он отметил, что все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой программе научно-технологического развития республики.
"Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан. Правительству (Татарстана) необходимо внести соответствующие предложения по закреплению полномочий Академии наук в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук республики", - сказал Минниханов.
 
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
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