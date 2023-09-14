https://ria.ru/20230914/tatarstan-1896298500.html
Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане
Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане - РИА Новости, 14.09.2023
Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане
Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:58
2023-09-14T12:58
2023-09-14T12:58
республика татарстан
рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Прошу проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана. Он отметил, что руководители предприятий несут личную ответственность за антитерриторическую защищенность их заводов. Минниханов подчеркнул, что "под особым вниманием находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме". "Безусловно, главная задача – выполнение гособоронзаказа в сроки и в полном объеме. Необходимо также совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта", - сказал глава Татарстана, поблагодарив коллективы предприятий за вклад в обороноспособность страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Прошу проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий", - сказал Минниханов
в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана.
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Он отметил, что руководители предприятий несут личную ответственность за антитерриторическую защищенность их заводов.
Минниханов подчеркнул, что "под особым вниманием находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме". "Безусловно, главная задача – выполнение гособоронзаказа в сроки и в полном объеме. Необходимо также совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта", - сказал глава Татарстана, поблагодарив коллективы предприятий за вклад в обороноспособность страны.