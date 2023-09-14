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Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане - РИА Новости, 14.09.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:58 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/tatarstan-1896298500.html
Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане
Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане - РИА Новости, 14.09.2023
Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане
Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:58
2023-09-14T12:58
республика татарстан
рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Прошу проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана. Он отметил, что руководители предприятий несут личную ответственность за антитерриторическую защищенность их заводов. Минниханов подчеркнул, что "под особым вниманием находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме". "Безусловно, главная задача – выполнение гособоронзаказа в сроки и в полном объеме. Необходимо также совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта", - сказал глава Татарстана, поблагодарив коллективы предприятий за вклад в обороноспособность страны.
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рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов

Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2023
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Прошу проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана.
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Он отметил, что руководители предприятий несут личную ответственность за антитерриторическую защищенность их заводов.
Минниханов подчеркнул, что "под особым вниманием находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме". "Безусловно, главная задача – выполнение гособоронзаказа в сроки и в полном объеме. Необходимо также совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта", - сказал глава Татарстана, поблагодарив коллективы предприятий за вклад в обороноспособность страны.
 
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
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