https://ria.ru/20230914/tatarstan-1896298500.html

Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане

Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане - РИА Новости, 14.09.2023

Программу по антитеррористической защищенности создадут в Татарстане

Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:58

2023-09-14T12:58

2023-09-14T12:58

республика татарстан

рустам минниханов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Программа по антитеррористической защищенности предприятий появится в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Прошу проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана. Он отметил, что руководители предприятий несут личную ответственность за антитерриторическую защищенность их заводов. Минниханов подчеркнул, что "под особым вниманием находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме". "Безусловно, главная задача – выполнение гособоронзаказа в сроки и в полном объеме. Необходимо также совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта", - сказал глава Татарстана, поблагодарив коллективы предприятий за вклад в обороноспособность страны.

https://ria.ru/20230907/forum-1894706902.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов